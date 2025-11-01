מזג אוויר בשבוע הקרוב ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה. ביום שני צפוי גשם מקומי בחלק מאזורי הארץ. מחמישי – שינוי קיצוני.
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במישור החוף והשפלה תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.
יום שני: בהיר עד מעונן חלקית. יבמישור החוף והשפלה תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.
יום שלישי: מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
יום רביעי: מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
