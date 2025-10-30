חיילים מהחטיבה החרדית חשמונאים השתתפו בעצרת הענק כשהם לבושים במדים ותמכו בלומדי התורה, דובר צה"ל: "המקרה בבירור ויטופל"

תיעוד שמסתובב ברשת מראה כי חיילים חרדים מחטיבת חשמונאים השתתפו בעצרת המיליון שהתקיימה היום (חמישי) נגד גיוס בני הישיבות לצה"ל.

בתיעודים נראים החיילים מחזיקים בשלטים הקוראים "חשמונאים לצד לומדי התורה". בדובר צה"ל הגיבו לדיווח בגל"צ: "השתתפות לובשי מדים בהפגנות אינה עומדת בפקודות צה"ל. המקרה בבירור ויטופל."

בסיומה של הפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס חלק מהמפגינים השליכו חפצים, אבנים וגדרות לעבר השוטרים כמו שפורסם כתוצאה מכך, קצין משטרה נפצע מאבן שהושלכה לעברו.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . התפרעות החרדים | צילום: דוברות המשטרה

מהמשטרה נמסר כי לאחר שקצין משטרה כרז כי מדובר בהפרת סדר, המתפרעים לא שעו להוראות השוטרים שפועלים במקום ושנאלצו להשתמש באמצעים. עד כה נעצרו מספר מפרי סדר.