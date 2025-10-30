נער בן 15 נהרג לאחר שנפל מגובה באתר בנייה סמוך למוקד המחאה בירושלים. בעקבות הטרגדיה, המפגינים סיימו את האירוע בשקט וללא מוזיקה, בניגוד לתכנון המקורי

טרגדיה בירושלים: בשעה 16:31 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על נער שנפל מגובה באתר בנייה בשדרות שז"ר בעיר.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו נער כבן 15 כשהוא ללא סימני חיים, עם חבלה רב־מערכתית קשה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום.

במד"א נמסר: "הנער נמצא כשהוא מחוסר הכרה וללא דופק ונשימה, עם פציעות קשות מאוד. לצערנו, לא נותר אלא לקבוע את מותו".

עוד לפני המחאה שהתקיימה סמוך למקום, התריעו ארגוני ההצלה על הסכנה שבעליית נערים לגגות ולבניינים גבוהים, ואף לעגורנים באתרי הבנייה באזור ההפגנה.

בעקבות הטרגדיה הקשה, המארגנים הודיעו על סיום מוקדם של המחאה, שנערכה בשקט וללא שירים – בניגוד לתכנון המקורי.