מהילדה במגדלי טראמפ לאישה שומרת שבת במיאמי – איוונקה טראמפ חוגגת 44, חוזרת לישראל, ונזכרת באמונה, בגיור ובמשפחה שמחזיקה אותה יציבה

מהילדה המפונקת שגדלה במגדלי טראמפ, דרך הדוגמנות בשבוע האופנה ועד הגיור והמעבר לחיים של שבת וכשרות – איוונקה טראמפ חוגגת 44, ואנחנו עם 10 דברים מפתיעים על מי שהייתה "הנסיכה הראשונה" של ארצות הברית.

1. נולדה עם כפית זהב – אבל לא נשארה רק "הבת של"

איוונקה נולדה במנהטן לבית הכי נוצץ באמריקה, אבל מהר מאוד הוכיחה שהיא לא רק שם משפחה. אחרי לימודים בווארטון, אותה אוניברסיטה של אביה, היא נכנסה לעסקי הנדל"ן והפכה לסגנית נשיא בארגון טראמפ.

2. מהמסלול למגדלים

בגיל 15 כבר כיכבה על שערים של מגזינים כמו ELLE ו-Seventeen, והלכה על המסלול של ורסאצ'ה. אבל אחרי כמה שנים בעולם הזוהר – החליטה שהעולם הזה לא בשבילה.

3. האהבה שהביאה אותה ליהדות

כשהכירה את ג'ארד קושנר, הבן של אחת המשפחות היהודיות החזקות בארה"ב, היא הבינה שזו אהבה אמיתית – וגם מסע רוחני. למדה אצל רב מזרם האורתודוקסיה המודרנית, התגיירה, קיבלה את השם העברי "יעל", והיום היא שומרת שבת וכשרות.

4. כן, היא באמת אופיינית לשבת

מקפידה לנתק את הפלאפון מהשקיעה ועד צאת הכוכבים. "אלה 25 השעות הכי שקטות בשבוע שלי", סיפרה בעבר בראיון.

5. ממותג אופנה – ליועצת בבית הלבן

איוונקה הקימה מותג תכשיטים ובגדים מצליח, אבל כשהאב נבחר לנשיאות – היא סגרה את העסק והצטרפה אליו לוושינגטון כיועצת רשמית (וללא שכר).

6. הצד האמאי

לא רק פוליטיקה ועסקים: גם ערבלה, ג'וזף ותיאודור – שלושת ילדיה עם קושנר. באינסטגרם שלה תמצאו פחות נאומים ויותר רגעים משפחתיים עם נרות שבת, פיג'מות ותמונות של גינה בבית במיאמי.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Ivanka Trump‎‏ (@‏‎ivankatrump‎‏)‎‏

7. ידידות מפתיעה עם קלינטון

לפני שהפוליטיקה הפרידה ביניהן, איוונקה וצ'לסי קלינטון היו חברות טובות. "אין שום דבר שטחי בה", אמרה עליה קלינטון. היום הקשר כבר לא קיים – אבל השתיים שומרות על טון מנומס.

8. החיים שאחרי הבית הלבן

מאז שעזבה את וושינגטון, איוונקה וג'ארד מתגוררים עם ילדיהם במיאמי. היא התרחקה מהתקשורת והפוליטיקה, משקיעה בעסקים פרטיים – ובעיקר במשפחה.

9. כשבאה לומר תודה לישראל

בדצמבר 2023 הגיעה איוונקה טראמפ יחד עם בעלה, ג'ארד קושנר, לביקור הזדהות בישראל – כחודשיים אחרי מתקפת ה-7 באוקטובר. השניים סיירו בקיבוצי העוטף, נפגשו עם משפחות שכולות וכתבו: "עמדנו מול גבורה ישראלית שאין כמוה".

לאחרונה, באוקטובר 2025, חזרה שוב לישראל – הפעם ללוות את אביה בנאום ההיסטורי שנשא בכנסת. במהלך דבריו הזכיר אותה טראמפ ואמר: "אני רוצה להודות במיוחד למישהי שאוהבת את ישראל באמת – הבת שלי, שהתקרבה לעם היהודי והתגיירה מתוך אהבה".

10. כשהיא הופכת את האור לדרך חיים

איוונקה ידועה באורח חיים מוקפד וברוטינה כמעט רוחנית: היא קמה לפני הזריחה, עושה מדיטציה, רצה בפארק ומקדישה זמן קבוע ללימוד תורה ולקריאה. "אני מאמינה בשקט, בשגרה ובאמונה – זה מה שמחזיק אותי יציבה", סיפרה באחד הראיונות.