"בשל הצמיחה בנשק הגרעיני של סין ורוסיה" הנשיא טראמפ הורה על ביצוע ניסויים בנשק הגרעיני האמריקאי באופן מיידי

רגע לפני פגישתו עם נשיא סין, צייץ נשיא ארה"ב טראמפ ברשת החברתית שלו פוסט דרמטי בנוגע לנשק הגרעיני האמריקאי:

"לארה"ב יש יותר נשק גרעיני מכל מדינה אחרת", כתב טראמפ. "זה הושג בכהונתי הראשונה, כולל עדכון ושדרוג של הנשק הקיים. בשל כוח ההרס העצום, שנאתי לעשות זאת, אבל לא הייתה לי ברירה! רוסיה במקום השני וסין בשלישי – אך תשתווה בעוד חמש שנים. בגלל שמדינות אחרות מבצעות ניסויים במערכות, הנחיתי את משרד ההגנה להתחיל ניסויים בכלי הנשק הגרעיניים שלנו באופן זהה. התהליך יחל באופן מיידי!", כתב טראמפ.

את הדברים אמר טראמפ כאמור רגע לפני פגישתו עם נשיא סין, ומתפרשת כאיום כלפי סין ורוסיה. רק לאחרונה פורסם כי רוסיה ערכה ניסויים בנשק חדיש וההערכות הן כי מדובר בנשק גרעיני והדברים הופנו כאיום כלפי ארה"ב. יש לציין, כי הפעם האחרונה שארה"ב ערכה ניסויים בנשק גרעיני הייתה בשנת 1992.

לאחר הפגישה עם נשיא סין הודיע טראמפ על הורדה מסויימת במיסוי של הסחורה המיובאת מארצות הברית לסין. כמו כן הודיע על ביקורו של נשיא סין בבית הלבן בעתיד.