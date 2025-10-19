הנשיא טראמפ פתח במלחמה חדשה, והורה לכוחות הביטחון להשמיד את איום קרטלי הסמים בדרום אמריקה

מסמך של הפנטגון שנחשף לאחרונה, חושף כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה על "ניהול מלחמה" כנגד פעילות קרטלי הסמים בדרום אמריקה. הנשיא אישר למשרד המלחמה האמריקאי לעשות שימוש בכוחות צבא, תקיפות אוויריות ופעולות חשאיות של ה-CIA כחלק ממערכה כוללת.

מסמכים שנחשפו על ידי התקשורת בארה"ב, והוראות רשמיות של הנשיא טראמפ, חושפות כי הבית הלבן הכריז מלחמה על קרטלי הסמים בדרום אמריקה. הנשיא הורה על שימוש בחיילים, כלי טיס ועוד במאמץ לרסק את אימפריות הסמים בגבולה הדרומי של ארה"ב.

הידיעות שנחשפו לאחרונה מציגה טווח פעולה רחב ועמוק של ארה"ב כנגד ארגוני הפשיעה בדרום אמריקה. על פי פרסומים, לוחמים של צבא ארה"ב פועלים בשטח מקסיקו כמר מעל לחצי שנה, מבצעים פשיטות במסוקים ובכלי שיט מהירים ומחסלים אנשי קרטל ומבריחים, באישור ובשיתוף עם מקסיקו.

מעבר לכך, טראמפ אישר לפני ימים בודדים טיסות צבאיות ופעולות חשאיות. בהוראת שנחשפה, אישר טראמפ לחיל האוויר האמריקאי להטיס מפציצים ומטוסי קרב בשטח דרום אמריקה, עם דגש מיוחד על וונצואלה. בנוסף אישור טראמפ ל-CIA לבצע פעולות חשאיות מרחבות מעבר לגבול הדרומי.