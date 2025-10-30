המשטרה עצרה צעיר בן 22 ממודיעין עילית, מפוקח מין, לאחר שדרש מצוות גן ילדים בירושלים להוציא אליו ילד וניסה לגנוב רכב של אחד ההורים שהגיע למקום

אמש (רביעי) בשעות הצהריים הוזעקו שוטרי תחנת מוריה ממרחב ציון בעקבות דיווח על אדם חשוד שהגיע לגן ילדים בירושלים. לפי הדיווח, החשוד צלצל שוב ושוב בפעמון הכניסה, ודרש מהצוות החינוכי להוציא אליו אחד הילדים – אף שאינו מוכר לעובדות המקום.

השוטרים גילו כי מדובר במפוקח מין, שעל פי החשד ניסה גם לגנוב רכב השייך לאחד האבות שהגיע לאסוף את בתו מהגן. לפי המשטרה, החשוד נכנס לרכב וניסה להניע אותו, אך האב הבחין בכך, בלם את המעשה והחזיק את החשוד עד להגעת השוטרים.

החשוד, בן 22 ממודיעין עילית, נעצר והועבר לחקירה בתחנת מוריה. לאחר חקירתו נכלא, והיום (חמישי) תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית משפט השלום בירושלים.

במשטרה ציינו כי ערנות הצוות החינוכי והורה הגן מנעו אירוע חמור יותר, וכי החקירה נמשכת.