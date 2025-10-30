בטקס חגיגי ליד בריכת המים המפורסמת חיברו שר התקשורת וראש מועצת שומרון את הסיב האופטי בחומש. השר קרעי אמר: "חומש – תיקון היסטורי", יוסי דגן בירך "שהחיינו" ואמר: "חומש – סמל ניצחון הרוח. חומש תהיה עיר ואם בישראל"

בטקס חגיגי שנערך ביישוב חומש, במעמד שר התקשורת שלמה קרעי, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, נציגי חברת בזק תושבי היישוב ואורחים בכירים מארה"ב נחנכה רשמית פריסת הסיב האופטי ביישוב.

החיבור החדש מספק אינטרנט מהיר ויציב וטלפון, ומהווה צעד משמעותי נוסף בדרך להפיכתה ליישוב קבע ולסמל של שיבת ההתיישבות בצפון השומרון.

שר התקשורת שלמה קרעי אמר בטקס: "יהודה ושומרון לא יהיו סוג ב', אלא סוג א'-א'. אין שום הבדל בין תל אביב לבין חומש, השומרון".

השר קרעי: "ריבונות היא שיטת עבודה"

בנאומו, התייחס השר קרעי באופן נרחב לקידום הריבונות על ידי הממשלה: "הריבונות היא לא רק מילים והצהרת כוונות, היא שיטת עבודה, אותה אנו מיישמים בשטח יום-יום. אנחנו פועלים בשטח, עקב בצד גודל, כדי להכשיר את הקרקע לכך. יש כאלו שמסתפקים בהצהרות בכנסת ויש מי שמקדמים את הריבונות בפועל. בסוף זה יקרה, בעיתוי המתאים לכך ובגיבוי הבינלאומי הנדרש".

השר הדגיש: "הבנייה וההתרחבות ביהודה ושומרון בכלל ובחומש בפרט הן התיקון ההיסטורי לחטא אוסלו והעיוותים שבאו בעקבותיו", והוסיף כי פריסת הסיבים היא "כלי מציל חיים, זו משילות, אסטרטגיה וביטחון קיומי".

יוסי דגן: "חומש תהיה עיר ואם בישראל"

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון בירך ברכת 'שהחיינו' ואמר בטקס: "חומש הופך להיות יישוב רגיל, נורמלי, במדינת ישראל. חומש, עם אינטרנט מהיר, עם עוד שכונות ועם עוד בנייה – תהיה בעזרת ה' עיר ואם בישראל, עיר מרכזית בצפון השומרון.

אני מבקש להודות לשר התקשורת ד"ר שלמה קרעי שלקח את זה כמשימה – לא רק בכותרת אלא במעשה. מתוך כל הקושי של המלחמה אנחנו זוכים לעשות תיקון. כדי לנצח צריך שני סוגי ניצחונות – צבאי ואזרחי. הניצחון האזרחי הוא ההתיישבות. חומש היא סמל לניצחון של הרוח היהודית, של הרוח הציונית. כשאנחנו מחברים את חומש לאינטרנט המהיר – אנחנו מחברים אותה לציוויליזציה הישראלית.

פעם אמרו 'דין נצרים כדין תל אביב' – היום אנחנו אומרים: דין חומש כדין תל אביב, גם באינטרנט המהיר, על אמת."

דגן הודה לשר קרעי ולצוות משרד התקשורת, למנכ"ל המשרד אלעד מקדסי, לאנשי חברת בזק, למנהל האזרחי, ולצוות המועצה האזורית שומרון בראשות סגנו חנן ניב, וכן לרב אביעד גדות, לרב אלישמע כהן וצוות ישיבת חומש. "ומעל כולם, אני חושב בשם כולם, לחלוצים של חומש. כולכם שותפים אמיתיים לניצחון הזה. בזכותכם נפריח מחדש את כל האזור הזה ונבנה בו את העתיד של מדינת ישראל."