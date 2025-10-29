היום לפני 130 שנה נולד לוי אשכול – ראש הממשלה השלישי של ישראל, שבנה את הכלכלה, הזרים מים לנגב, חיבר בין מחנות והנהיג מדינה שלמה בשקט, בחכמה ובאמונה בדרך

היום לפני 130 שנה, ב-ז' בחשוון תרנ״ו, נולד לוי אשכול – ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל, האיש שעמד מאחורי כמה מהמהלכים הגדולים בתולדות המדינה. הוא לא היה הכריזמטי ביותר, אבל היה מהמנהיגים החכמים, הצנועים והממלכתיים ביותר שהיו כאן. האיש שבנה את הכלכלה, הזרים מים לנגב, ואיחד את העם ברגעים הגורליים ביותר.

לרגל יום הולדתו, ריכזנו 10 עובדות על האיש שהנהיג בשקט, בחכמה, ובאמונה בדרך:

1. מהקלשון לדגל הביטחון

הוא התחיל כחבר קיבוץ בדגניה ב' – והפך למנכ"ל הראשון של משרד הביטחון. מי שאירגן את רכש הנשק ליישוב, הניח בעצם את היסודות לצה"ל שאנחנו מכירים.

2. אשכול של מים

עוד הרבה לפני שדיברו על "הייטק", הוא חלם על צינורות. אשכול היה ממייסדי מקורות, האיש שהגה את המוביל הארצי – וגם זה שחנך אותו בעצמו ב-1964. בזכותו, הנגב קיבל חיים.

3. האיש ששלט בארנק של המדינה

11 שנים היה שר האוצר – שיא ישראלי עד היום. תחתיו נולדה הלירה החדשה, הוקם בנק ישראל, והכלכלה קיבלה גב יציב וישראלי לגמרי.

4. האיש שהביא את וושינגטון לירושלים

ב-1964 היה לראש הממשלה הישראלי הראשון שקיבל הזמנה רשמית לבית הלבן. הוא ישב עם הנשיא לינדון ג'ונסון, וביסס קשר מיוחד עם ארה״ב – כזה שנמשך עד היום.

5. ראש ממשלה של מתינות ואחדות

כשירש את בן גוריון ב-1963, כולם הרגישו את השינוי. פחות דרמה, יותר נחת. הוא העדיף פיוס על פני כותרות, ושם את הממלכתיות לפני הכול.

6. הממשלה שהצילה את המדינה

בימי ההמתנה לפני ששת הימים, כשכולנו היינו בלחץ, אשכול איחד כוחות והקים ממשלת ליכוד לאומי. הוא מינה את משה דיין לשר הביטחון – וישראל יצאה למלחמה מאוחדת.

7. ירושלים אחת, שלמה ומאוחדת

אחרי הניצחון הגדול, הוא הוביל את המהלך להחלת החוק הישראלי על מזרח ירושלים. מאז – עיר אחת בלב אחד.

8. מנהיג בלי פוזה – עם הרבה לב

אשכול לא אהב נאומים חוצבי להבות ולא רצה קהל מריע. הוא האמין בשקט, בעבודה יסודית ובזה שמעשים מדברים יותר ממילים. אולי בגלל זה כולם באמת סמכו עליו.

9. כששמו הפך לשם נרדף ליציבות

כשאמרו "ממשלת אשכול", התכוונו לממשלה מסודרת, שקולה, אחראית. גם פוליטיקאים מהצד השני של המפה הודו: "איתו – ידענו שיש מבוגר אחראי בחדר".

10. אשכול לנצח

מאז מותו, שמו מלווה כל פינה בארץ – רמת אשכול, מאגר אשכול, תחנת כוח אשכול. ואפילו שטר חמישה שקלים עם פניו. הנכד, הסופר אשכול נבו, ממשיך את השם – ואת המורשת.