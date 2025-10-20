פיקוד העורף הודיע כי הבוקר (שני) תתקיים בדיקת צופרים במושב באר מילכה שבמועצה האזורית רמת הנגב, שתחל בשעה 10:05.
מידע נוסף אודות התרעות פיקוד העורף ניתן למצוא בפורטל הלאומי, במוקד 104, באמצעות מסרוני וואטסאפ, ברשתות החברתיות ובפלטפורמות נוספות.
