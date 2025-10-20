פיקוד העורף הודיע כי הבוקר (שני) תתקיים בדיקת צופרים במושב באר מילכה שבמועצה האזורית רמת הנגב, שתחל בשעה 10:05.

במהלך הבדיקה, תופעל אזעקה עולה ויורדת, ולאחר מכן תישמע הודעה קולית. חשוב לזכור כי במידה ותופעל אזעקת אמת, תישמע אזעקה נוספת, ובמקביל תופעל התרעה בגם יישומון פיקוד העורף ובאמצעי התרעה משלימים נוספים.

מידע נוסף אודות התרעות פיקוד העורף ניתן למצוא בפורטל הלאומי, במוקד 104, באמצעות מסרוני וואטסאפ, ברשתות החברתיות ובפלטפורמות נוספות.