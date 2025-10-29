חמאס פרסם הודעה הזויה, בה האשים את ישראל בהפרת הסכם עצירת המלחמה ברצועה, לאחר התקיפות אמש

דוברות החמאס תוקפת את ישראל בהודעה הזויה, לאחר אין ספור הפרות מצד ארגון הטרור ביממות והשבועות האחרונים, וקוראת למדינות המתווכות לפעול כנגד ישראל.

לאחר שנחשף כי ביימו חילוץ של גופת חטוף ברצועה, ולאחר שבוצע פיגוע כנגד כוחות צה"ל ברצועה בו נפל חיל מילואים, הוציא ארגון הטרור את ההודעה ההזויה הבאה: "ישראל ביצעה טבח גדול בלילה האחרון, למרות ההסכם להפסקת הלחימה. התנהגות זו משקפת חוסר כבוד ברור מצד הממשלה הישראלית כלפי המתווכות והמדינות הערבות שנכשלו בלמנוע מישראל את המשך המלחמה ברצועה".

בחמאס המשיכו ודרשו פעולות כנגד ישראל: "אנחנו קוראים לכל הגורמים שהתכנסו בשארם א-שיח' לשאת באחריות ולנקוט צעדים דחופים לעצירת התוקפנות של ישראל והפרות ההסכם להפסקת הלחימה בעזה".

רק אמש נחשף כי חמאס זייף חילוץ של גופת חטוף, אותה הסתיר במבנה ולקראת מסירתה לצלב האדום קבר את הגופה, בניסיון לייצר מראית עין של חילות תת קרקעי.