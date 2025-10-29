לאחר ההפרות הרבות של חמאס, בישראל מעריכים כי ארגון הטרור צפוי למסור ביממה הקרובה למעלה מ-2 חללים חטופים

במשך יותר משבוע חמאס לא העביר גופות חללים, וגורמים בישראל מעריכים היום (רביעי) כי ארגון הטרור צפוי להחזיר ביממה הקרובה לפחות 2 חללים חטופים, כך דווח בחדשות 12. ההערכה מגיעה במקביל להפרת ההסכם ע ידי חמאס שהעביר את שרידיו של אופיר צרפתי ז"ל שגופתו חולצה בתחילת המלחמה.

נזכיר כי אמש, לשכת ראש הממשלה נתניהו חשפה כי במסגרת תרמית של ארגון הטרור חמאס, ניסה ארגון הטרור להחזיר לישראל שרידים של החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שגופתו הוחזרה לפני כשנתיים במבצע צבאי. ראש הממשלה התחייב להגיב כנגד ארגון הטרור.

עוד באותו נושא חמאס בתגובה ראשונה להחלטת צה"ל נגדו 12:52 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

משרד ראש הממשלה בירושלים בישר כי לאחר ביצוע פעולות זיהוי מעמיקות אל תוך השרידים שהועברו אמש לידי ישראל, נקבע במכון לרפואה משפטית וזיהוי פלילי, כי השרידים שהועברו לידי ישראל היו של החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שנרצח על ידי חמאס וגופתו חולצה על ידי כוחות צה"ל לפני כשנתיים.

במשרד ראש הממשלה זעמו והודיע כי: "מדובר בהפרה ברורה של ההסכם מצד ארגון הטרור חמאס".