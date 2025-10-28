למרות הטענות על תכנית אפשרית לכך, יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון הבהיר כי "אין דרך אפשרית" לכך שהנשיא דונלד טראמפ יוכל להתמודד לכהונה שלישית בבחירות 2028: "אני חושב שגם הוא מודע למגבלות של החוקה"

מצנן את ההתלהבות: למרות הטענות מצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ותומכיו בשבועות האחרונים, יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון אמר היום (שלישי) כי "אין דרך אפשרית" לכך שטראמפ יוכל להתמודד לכהונה שלישית בבחירות 2028.

ג'ונסון נשאל על האפשרות שטראמפ יתמודד שוב בבחירות בתום הצהרה לתקשורת, ואמר כי "שוחחתי עם טראמפ על האפשרות שהוא אולי ירצה כהונה שלישית, אבל אני לא רואה שום תרחיש שבה הוא יוכל לעשות את זה. התיקון ה-22 לחוקה היא ברורה מאד". בדבריו ג'ונסון התייחס לתיקון החוקה האמריקנית שמגבילה כל נשיא ל-2 כהונות בלבד.

לטענת חבר הקונגרס הרפובליקני, "היה לנו הישג נהדר, אבל אני חושב שגם הנשיא טראמפ מודע למגבלות של החוקה. אני והוא כבר שוחחנו על זה".

כזכור, בשבועות האחרונים השיח על האפשרות שטראמפ יתמודד שוב בבחירות וינסה להגיע לכהונה שלישית בבית הלבן עלה מחדש בציבור, זאת אחרי שיועצו לשעבר של טראמפ, סטיב באנון, טען כי יש תכנית שתאפשר לטראמפ להישאר כנשיא גם ב-2029. לטענתו, "נציג את התכנית הזו בזמן הנכון".

ההערכות בתקשורת האמריקנית היו שטראמפ יתמודד לתפקיד סגן הנשיא – ואז ייחזור לתפקיד הנשיא אחרי שהמועמד הרפובליקני הנבחר "יפרוש" מיד אחרי השבעתו. עם זאת, טראמפ עצמו הכחיש את האפשרות הזו בהצהרה שנשא אמש, בה אמר כי "זה פשוט לא יהיה נכון. לא חשבתי על דבר כזה".