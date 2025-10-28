התחנה הצבאית יוצאת נגד המלצות הוועדה שפורסמו בתקשורת וטוענת לליקויים בתהליך: "פועלים במקצועיות ולפי המלצות ועדת זמיר – אין לעקור נטוע"

תחנת גלי צה"ל פרסמה הודעה רשמית שבה הביעה התנגדות נחרצת להמלצות הוועדה שפורסמו בתקשורת, לפיהן יש לסגור את מחלקת האקטואליה של התחנה. לדבריה, מדובר בהמלצות שטרם נמסרו לידיה באופן רשמי לצורך התייחסות.

בהודעה נמסר כי הרכב הוועדה, התבטאויות חלק מחבריה נגד גלי צה"ל טרם מינויים וליקויים שנפלו בפעילותה, העלו מראש חשש כי אלו יהיו המסקנות.

בגלי צה"ל הזכירו כי לפני כשנתיים בלבד הוגשו מסקנות ועדה בראשות מנכ"ל משרד הביטחון דאז, הרמטכ"ל רא"ל (מיל') אייל זמיר, שקבעה כי יש לשמור על פעילות התחנה כגוף תקשורת צבאי וציבורי.

עוד נמסר כי מאז כניסתו של טל לב רם לתפקיד מפקד התחנה לפני כשנה וחצי, פעלה גלי צה"ל ליישם את המלצות ועדת זמיר, וביצעה שינויים משמעותיים בלוח השידורים, בימי השידור המיוחדים ובמיזמים על פני כלל הפלטפורמות.

בהודעה הודגש כי מחלקת האקטואליה בתחנה מהווה חלק חשוב במפת התקשורת הישראלית ותורמת רבות לחופש הביטוי ולעבודה עיתונאית מקצועית וממלכתית.

"גלי צה"ל פועלת בכל יום למימוש תפקידה כתחנה צבאית שמביאה את קולות החיילים מהשטח ופועלת למען המשרתים," נמסר. "על כן אנו עומדים על הצורך לאפשר לה להמשיך לפעול במתכונתה הנוכחית. אין לעקור נטוע".