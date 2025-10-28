הוועדה המייעצת לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל מסרה את המלצותיה לשר הביטחון ישראל כ"ץ. על הפרק: סגירת מחלקת האקטואליה של התחנה

בדרך לסגירה? הוועדה המייעצת לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל, בראשות ד"ר דליה זליקוביץ, מסרה היום (שלישי) את המלצותיה לשר הביטחון ישראל כ"ץ. הוועדה, לצד יו"ר ד"ר זליקוביץ, כללה גם את דורון כהן, יונתן בן חמו, שרה העצני כהן ואלעד מלכא המשמש גם כמזכיר הוועדה.

לפי ההודעה מלשכת שר הביטחון: "במהלך עבודתה, הוועדה בחנה באופן מקצועי את פעילותה של גל"צ, קיימה 19 ימי דיונים בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2025, הזמינה ושמעה עשרות גורמים ממערכת הביטחון, התקשורת, האקדמיה, התרבות, החברה האזרחית ונציגי המשפחות השכולות. בנוסף, קיימו חברי הוועדה סיור מקצועי בתחנות גלי צה"ל וגלגלצ ונחשפו מקרוב לפעילותן. הוועדה הינה היחידה שפרסמה קול קורא פתוח לציבור, וקיבלה למעלה מ-5,000 תגובות לקול הקורא".

על הפרק עומדת האפשרות לסגור את התחנה לחלוטין, או להפריט אותה, כלומר להוציא אותה למכרז כרדיו ארצי. אפשרות נוספת היא סגירת מחלקת החדשות של התחנה והשארת רק תכניות המגזין והמוסיקה, אם כי גם אז לא ברור מה הצורך בתחנה כזו בזיקה למשרד הביטחון.

עוד באותו נושא אחרי 40 שנה: הכתב המיתולוגי של גלי צה"ל פורש 14:14 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

בכל מקרה, שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי ילמד לעומק את המלצות הוועדה ויודיע על החלטתו בנושא בקרוב: "אני מודה לחברי הוועדה על עבודתם היסודית, הרצינית והמקצועית, ועל ההשקעה הרבה בבחינת מכלול ההיבטים הקשורים לפעילות גלי צה"ל. כפי שהבהרתי בעבר, אינני מוכן שהמצב הקיים יימשך. אלמד את המלצות הוועדה בכובד ראש ואודיע על החלטתי בקרוב".