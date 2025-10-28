צרות בהייטק. בגל הפיטורים הגדול ביותר מאז 2022 אמזון תשלח הביתה 14 אלף עובדים, כחלק מן ההתייעלות של עידן הבינה המלאכותית

אמזון, ענקית הקמעונאות הגלובלית, הודיעה היום (שלישי) כי תפטר 14 אלף מעובדיה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. זהו גל הפיטורין הגדול ביותר בחברה מאז סוף 2022, אז פיטרה אמזון כעשרים ושבעה אלף מעובדיה.

על פי הדיווח בסוכנות הידיעות, המהלך נועד לחפות על גיוסי העובדים הגדולים שביצעה החברה בתקופת הקורונה.

בת' גאלטי, סגנית נשיא בכירה בחברה, הודיעה על המהלך בבלוג רשמי של החברה וכתבה כי הפיטורין נועדו על מנת להפוך את החברה לרזה ויעילה יותר, ולהתאים אותה לעידן הבינה המלאכותית שהיא "הטכנולוגיה המשמעותית ביותר שראינו כאן מאז האינטרנט".

הגידול ביעילות ובתפוקה הנובע מן השימוש בבינה המלאכותית מחייב חברות רבות להקטין את מצבת העובדים שלהם כפי שעושה אמזון, כאשר דו"ח של פורום הכלכלה העולמי שהתפרסם לאחרונה צפה כי עד שנת 2027 כ83 מיליון משרות עלולות להיעלם בשל עידן הבינה המלאכותית