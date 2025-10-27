בשנים האחרונות עוד ועוד תאוריות קונספירציה מצאו את דרכן לשיח המיינסטרים, אחת מאותן תאוריות קונספירציה קשורה למין של אשת נשיא צרפת, בריז'יט מקרון.
לאורך השנים האחרונות, הופצו שמועות רבות (ולא מבוססות) על כך שאשתו של נשיא צרפת עמנואל מקרון, היא בכלל גבר שביצע הליך שינוי מין לאישה.
על פי אותן תאוריות שמה האמיתי של בריז'יט הוא ז'אן מישל, שמו של חבר ילדות של עמנואל מקרון, שעל פי טענת המאמינים בתאוריה, עבר תהליך שינוי מין בסתר על מנת לאפשר את הקריירה הפוליטית של מקרון.
כעת, בפריז, צפוי להיפתח בקרוב המשפט הראשון שיעסוק לעומק בנושא. עשרות בני אדם צפויים לעמוד לדין במסגרת משפט דיבה ועבירות בריונות מינית ברשת, לאחר שטענו בפומבי כי בריז'יט היא גבר.
בחודשים האחרונים, משפיענית הרשת הקונספירטיבית, קנדנס אוונס, מצאה גם היא חיבה מיוחדת לקונספירציה זו, וגם היא צפויה לעמוד למשפט בארצות הברית בנושא, לאחר שהזוג הנשיאותי תבע אותה באופן אישי.
תאוריות דומות הופצו לגבי ברק אובמה, ואשתו מישל. בזמן כהונתם בבית הלבן ומאז, פעילי קונספירציה רבים בימין האמריקאי טענו גם הם כי מישל אובמה היא גבר שעבר הליך שינוי מין וששמה האמיתי הוא מייק.
המשפט שיפתח בקרוב, צפוי להיות דרמטי ומשמעותי, שכן מפיצי הקונספירציה עומדים בפני עונש מאסר בפועל של שנתיים שלמות, במידה ויורשעו באישומים.
מוטי הקרייתי
אין לי מושג באם השמועות נכונות או לא. אך אני בטוח שהיא יודעת להכות כמו גבר.17:14 27.10.2025
