פול בייה נשיא קמרון נבחר היום (שני) בפעם השמינית ברציפות. בייה בן ה-92 ניצח בבחירות עם 53%. מנהיג קמרון בתפיקדו כבר 43 שנים. הוא הנשיא המכהן הזקן ביותר בעולם והשליט שאינו מונרך בעל הקדנציה הארוכה ביותר בעולם. במדינה האפריקאית מתקיימות הפגנות קשות מצד האופוזיציה שטוענת להטיית בחירות וניצחון של מועמד האופוזיציה עיסא צ'ירומה בקארי.

ב-1975 מונה לראש הממשלה. שמונה שנים לאחר מכן לאחר התפטרות הנשיא אחמדו אהידג'ו נבחר לנשיא המדינה מאז נשאר בתפקיד. בבחירות שנעשו שנתיים לאחר מכן זכה ל-99% מהקולות. הוא נחשב למרוחק מהאזרחים וכבר מ-2004 מתנגדים טוענים כי הוא מזייף את הבחירות.

בייה היה בקשר קרוב עם הרב יהודא לאון אשכנזי שכונה "מניטו". השניים למדו יחד תאולוגיה ותנ"ך. הוא יזם את הכנס הבין-דתי שנקרא "משה האפריקאי" בדצמבר 1993.