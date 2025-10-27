מפלגתו של מיליי ניצחה כאשר זכתה ל-40 אחוזים מהקולות. מיליי: "העם לא רוצה לחזור לכישלון, אנו מתחילים בבניית ארגנטינה הגדולה"

"לה ליברטד" – מפלגתו של נשיא ארגנטינה חאבייר מילי ניצחה בבחירות האמצע שנערכו אמש (ראשון) עם כ-40% מהקולות, זאת לעומת 24% למפלגת האופוזיציה.

בחירות האמצע נתפסו במדינה כשאלה הגדולה – האם מיליי שנכנס לפוליטיקה בכדי לשקם את ארצו ולהוציא אותה מהבור הכלכלי בו הייתה הצליח במשימה או לא, והתוצאות לא מותירות ספק.

"העם לא רוצה לחזור לכישלון, העם החליט להשאיר מאחור 100 שנות ניוון, היום עברנו את נקודת המפנה. היום אנו מתחילים בבניית ארגנטינה גדולה" הגיב מיליי לניצחון.

בין המברכים היה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שבירך את מיליי בפוסט שהעלה ברשת החברתית שלו: "מיליי עושה עבודה נפלאה, והאמון שלנו בו הוצדק על ידי העם בארגנטינה".