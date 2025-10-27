בואו נעשה חשבון. כבר שש שנים וחמישה חודשים, ניר ברקת מכהן בכנסת ומקבל שקל בשנה. כלומר הוא כבר חסך 3.8 מיליון שקלים לקופת המדינה, אז למה השמאל פותח עליו עיניים?

שר הכלכלה ניר ברקת קנה רכב מרצדס בשווי 2 מיליון שקלים, והרשת משתוללת. כמה אנשים החליטו שאסור לו, שהוא מנותק ועוד כל מיני מחמאות.

ברקת חשב עד היום, שאם הוא יקבל מקופת המדינה על עבודתו הפרלמנטרית רק שקל בשנה במקום משכורת של 44,000 שח ברוטו בחודש, יניחו לו, אולם זו לא המציאות. לא נדבר כרגע על הרמה המוסרית הנמוכה של מי שפתח עיניים על הסיפור הזה אבל…

בואו נעשה חשבון. כבר שש שנים וחמישה חודשים, ניר ברקת מכהן בכנסת ומקבל כאמור שקל בשנה. נעשה חישוב כמה הוא חסך לקופת המדינה עד היום. חבר כנסת מרוויח באזור 44,000 שח בחודש, וניר ברקת מכהן שש שנים וחמישה חודשים. מחישוב חשבוני קצר, יוצא שניר בקרת חסך לקופת המדינה עד היום, שלושה מיליון ושלוש מאות שמונים ושמונה אלף ₪. (ובמספרים: 3,388,000). יוצא מכאן שהרכב החדש שהוא קנה לא מתקרב עדיין לסכום הזה, וכל זה לא מונע מהצקצקנים לנסות להעכיר את האוירה.

עוד באותו נושא ניר ברקת מגיב לדיווח המוזר: "גאה לעבוד קשה" 17:09 | חדשות סרוגים 9 1 👏

ברקת, תרום את הכסף לארגוני הימין

מכאן אנו רוצים לצאת בפנייה נרגשת לניר ברקת שר הכלכלה. אנו לא יודעים לאן הכסף שאתה חוסך כל חודש לקופת המדינה הולך, ואיזה אג'נדה הוא משרת בקצה. אולי הוא מממן חקירות על בובות באגס באני ודברים בסגנון. מה שאנו יכולים להציע הוא שאת הכסף הזה, תיקח ותתרום מידי חודש בחודשו ליוזמות מהימין, פודקאסטים, מחברי ספרים, כלי תקשורת ועוד ועוד שמשנים את השיח בעם ישראל. ויגרמו לכך שהכסף שאתה רוצה שיישאר בקופת המדינה יום אחד ישרת נאמנה את העם היושב בציון.

נריה נווה הוא מהנדס ומרצה