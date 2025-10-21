שר הכלכלה ניר ברקת, מגיב לדיווחים בתקשורת על כך שהוא קנה את אחת המכוניות היקרות ביותר בישראל: "גאה לעבוד קשה ולשרת את המדינה האהובה שלנו"

שר הכלכלה ניר ברקת, מגיב לדיווחים בתקשורת על כך שהוא קנה את אחת המכוניות היקרות ביותר בישראל – מרצדס GLS מייבאך – ואומר כי זה מכיסו הפרטי וכי אינו מקבל משכותר מהמדינה.

"כן, קניתי מרצדס", כתב ברקת. "מהכסף הפרטי שהרווחתי בעבודה קשה כיזם הייטק ומשקיע. בזכות הברכה של האבא היקר שלי, זכיתי לשלם הרבה מס הכנסה ולשרת את הציבור כבר 23 שנה במשכורת של 1 שקל בשנה".

הוא הדגיש כי "הוצאות הטיסה והוצאות הרכב הפרטי שלי (אין לי רכב מהמדינה) מלא על חשבוני. אני בחרתי לשרת את המדינה – לא להרוויח ממנה.

ולמרות זאת, כשאני קונה רכב פרטי, מכספי הפרטי, פתאום זה הופך לכותרת בכלכליסט?".

"הבחירה שלי ברכב כזה היא אישית. הבחירה שלי לעבוד בשקל לשנה היא ערכית. יש כאלה שנמצאים בפוליטיקה בשביל להרוויח. אני כאן בשביל לתת ואני גאה לעבוד קשה ולשרת את המדינה האהובה שלנו", חתם.