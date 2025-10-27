בעקבות החשיפה כי גורמים בשב"כ פעלו לסכל את זיני עוצמה יהודית הודיעה כי היא תביא למליאת הכנסת הצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית

בעקבות החשיפה כי גורמים בשב"כ פעלו לסכל את מינוי האלוף דוד זיני מפלגת ״עוצמה יהודית" הודיעה היום (שני) כי היא תביא למליאת הכנסת הצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית. בן גביר: "מדובר בניסיון חסר תקדים של בכירים בשב"כ בגיבוי אנשי היועמ"שית לבצע מרד בממשלה".

חברת הכנסת לימור סון הר-מלך ומפלגת עוצמה יהודית הגישו לכנסת הצעה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לחקר הפרשה. השר בן גביר: "מדובר בניסיון חסר תקדים של בכירים בשב"כ בגיבוי אנשי היועמ"שית לבצע מרד בממשלה, לא פחות מכך, באמצעות שיטות שאמורות לשמש את השב"כ נגד ארגוני טרור.

עוד באותו נושא מעצר המתיישב: השב"כ ממשיך למנוע מפגש עם עו"ד 11:47 | חיים זוננפלד 1 0 😀 👏

"את ניסיון המרד הזה חייבת לחקור ועדת חקירה בלתי תלויה שתחקור את כלל המעורבים מהשב"כ והפרקליטות, שתביא בעזרת השם לחשיפת כל האמת בפרשה, ולהעמדת העבריינים שביצעו את הפשע לדין. מברך את חה״כ לימור סון הר-מלך על הגשת ההצעה, וכולי תקווה כי ביום רביעי הקרוב מליאת הכנסת תצביע בעדה".

חברת הכנסת לימור סון הר מלך: "מדובר באחד האירועים החמורים בתולדות שירות הביטחון הכללי ובניסיון הפיכה של ממש בתוך השב״כ.

אנשי מערכת שאמורים להגן על מדינת ישראל מפני אויביה, הפנו את יכולות הסיכול והמודיעין כלפי פנים נגד עמיתיהם, נגד הדרג המדיני, ונגד מי שמעז לבקר את הכשלים של השבעה באוקטובר".

"כאשר גוף ביטחוני עוקב אחרי אנשיו, ומדליף תוצרים לגורמים חיצוניים כדי להשפיע על מינוי ראש השירות הבא הוא בעצם מנסה להקים שלטון אלטרנטיבי. אם לא תיעשה כאן פעולה נחרצת, המסר שיועבר לשטח הוא ברור: יש מי שחושב שהוא מעל החוק, מעל הממשלה ומעל העם. ואם השב״כ הפך למנגנון שמנסה לנהל את המדינה במקום להגן עליה, זה סיכון לדמוקרטיה עצמה".