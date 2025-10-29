פרסום ראשון: בית משפט קיבל את דרישת עו"ד יצחק נטוביץ וחייב את חברת משהב, חברת הנדל"ן הציבורית שבבעלות הסתדרות הפועל המזרחי, להעביר את הפרוטוקולים שלה לחברי הדירקטוריון

פרסום ראשון: חברת משהב חויבה בבית המשפט למסור לחברי הדירקטוריון שלה פרוטוקולים של כל ישיבות הדירקטוריון והוועדות בחברה, וזאת לפי דרישת דירקטור בחברה.

חברת משהב הינה חברה ציבורית בבעלות הציבור השייכת להסתדרות הפועל המזרחי. במהלך עשרות שנות קיומה היא בנתה שכונות ופרויקטים רבים לציבור הסרוג ברחבי הארץ. הפועל המזרחי התחילה בשנים האחרונות למכור נכסים בבעלותה, ובהם גם בתי כנסת ותיקים תוך שהיא דורשת מהמתפללים להתפנות מהם.

עוד באותו נושא מעקב סרוגים: הוגשה תביעה לפינוי כנגד בית הכנסת 13:05 | דוד פרוידיגר 4 0 😀 👏

עם זאת, על אף היותה חברה ציבורית, המפוקחת בידי דירקטוריון, עליה להעביר את מסמכי החברה לחברי ההנהלה אחת לתקופה על מנת שיפקחו עליה.

עו"ד יצחק נטוביץ, דירקטור במשהב, טוען כי בשנים האחרונות נהיה נוהג פסול, שלא להעביר לחברי הדירקטוריון פרוטוקולים מודפסים ומאושרים של ההחלטות בחברה כולל החלטות של ועדות ביקורת, ועדת הנהלה, ועדת שכר, ועוד. חוסר השקיפות גרם לפי נטוביץ, שהדירקטורים לא יכלו לפקח על פעולות ההנהלה.

נטוביץ, נאלץ להגיש תביעה לבית המשפט על מנת שהחברה תואיל בטובה למסור לו את הפרוטוקולים והמסמכים השונים הנחוצים לצורכי עבודת הפיקוח. לדבריו, לא אפשרו לו לקבל את הפרוטוקולים לצורך מילוי תפקידו כדירקטור בחברה. עוד הוא אומר ל"סרוגים" כי "נוהג זה של אי קיום ממשל תאגידי תקין קיים גם ביתר מוסדות הפועל המזרחי, כגון הסתדרות הפועל המזרחי עצמה, קרן תורה ועבודה, תפארת בנים, ועוד גופים".

בפסק הדין שנמסר בימים האחרונים, בית משפט השלום מרכז בלוד חייב את חברת משהב למסור לחברי הדירקטוריון את המסמכים השונים.

עו"ד נטוביץ מציין כי הוא מקווה שהחלטת בית המשפט תגרום לכך שגם בגופים האחרים יעבירו לחברים את הפרוטוקולים מבלי שיצטרכו לפנות לבית המשפט, שוב.

יו"ר הפועל המזרחי: "לא היה ולא נברא"

בתגובה להחלטת בית המשפט, אומר יו"ר הסתדרות הפועל המזרחי, אבי סולימן, המכהן גם כיו"ר דירקטוריון משהב, שנכח גם הוא בדיון כי מדובר בפייק ניוז. לדבריו, טענותיו של עו"ד נטוביץ לפיהם לא הועברו אליו פרוטוקולים וכי בית המשפט חייב אותו להעביר "לא היו ולא נבראו! בית המשפט, למרות בקשה מפורשת שלו, סרב להתייחס לרוב דרישותיו של נטוביץ".

הוא אף הכחיש את הטענה לפיו בעבר לא הועברו פרוטוקולים וטוען: "כל מסמך שנדרש לכל דירקטור לצורך עבודתו, אנו מעבירים. זה ברור ולא צריך לזה החלטת בית משפט. זה ברור מאליו. הכל הועבר אליו מוקלט. הוא פנה לבית המשפט בבקשה לקבל את הכל בכתב ומתומלל.

בית המשפט חייב אותנו לתת באופן מתומלל רק את המסמכים שעדיין לא נמסרו לו והוא יקבל. בנוסף, בית המשפט קבע שהוא רץ להגיש תביעה מבלי לבקש את המסמכים מהחברה לפני כן", דברי סולימן.