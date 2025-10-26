הרב יצחק גינזבורג התייחס לדברים שכתב על השמאל, והסביר כי הכוונה היא לרוב מצביעי השמאל הדואגים לחטופים, והדגיש את הצורך להכיר בכוונה הטהורה והנקודות הטובות בכל צד

בשבוע שעבר פרסם הרב יצחק גינזבורג בכתב העת "נפלאות" גיליון "בראשית" את דבריו על השמאל בנושא שחרור החטופים. הרב כתב: "יש לומר כל הכבוד לשמאל. מה שעניין אותם היה רק דבר אחד – שחרור החטופים מתוך טבע יהודי פשוט של 'ואהבת לרעך כמוך'".

הרב נענה לאחר מכן לשאלה שהתעוררה בעקבות הדברים. בתשובתו הוא ציין: "הכוונה אינה למנהיגי השמאל, שמטרתם העיקרית היא להפיל את ממשלת הימין או לקדם את רעיון מדינת כל אזרחיה, אלא לעמך הנסחבים אל השמאל, רוב מצביעי השמאל, שאינם 'מתוחכמים', אלא שומעים השכם והערב על החטופים המסכנים, אחיהם 'כל ישראל אחים', ובאמת מתעוררת אצלם הנקודה הפנימית של אהבת ישראל".

עוד הוסיף: "במודעות של תורה ומצוות יש עוד חשבונות ויחסים נכונים בין הכלל לפרט, אך צריך לדון לכף זכות גם את השמאל, ולומר שהדאגה שלהם היא 'ואהבת לרעך כמוך' ביחס לפרט, ללא שום חשבונות. יש בזה נקודת אמת: חיי יהודי מעל הכל. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא".

הרב הדגיש: "העניין של שלמות הארץ נראה להם לא שייך, לא ריאלי וממילא לא רצוי כעת, והדבר הכי חשוב הוא חיי הפרט, הדבר היחיד שאפשר להשיג היום במידה מוגבלת".

בהמשך ציין הרב: "תפיסת העולם הנכונה לפי תורת אמת היא ודאי להמשיך להלחם בכל הכח, כאשר העיקר הוא טובת הכלל, להכניע ולמגר את האויב ולחסל את האיום הבטחוני, וכך להביא שלום ובטחון אמת גם לכל פרט. אכן, לשם כך נדרשת מנהיגות אמת, חזקה ובוטחת בה׳, הדוגלת בשלמות התורה, העם והארץ, ואיננה נכנעת ללחצים חיצוניים".

עוד הוסיף הרב: "ראש השמאל נוטה להיות מפוכח וריאלי ביחס להישגים האפשריים כעת, והימין נוטה לדמיונות מתוך אמונה בחזון רחוק. אנשי השמאל מבינים כי לא יהיה נצחון מוחלט ולכן הם מעדיפים להגיע להישג זמני, השבת החטופים עם הסכם כלשהו. אנשי השמאל מפוכחים יותר ביודעם ברור שהמאבק האמיתי אינו בין יהודים לערבים, אלא בין יהודים ליהודים, בין שתי תפיסות עולם, ובזה הם נתונים. לעומתם רבים בימין נתונים באשליה שהמלחמה בערבים מתוך מסירות נפש אמתית היא חזות הכל, ואינם מבינים שהמלחמה האמתית היא נגד תפיסת עולמם של ראשי השמאל. את מלחמת האחים הזו יש לפתור מהשרש, מתוך אהבת ישראל אמת ומתוך זיהוי נקודות האמת שבכל צד".