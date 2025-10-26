משרד הביטחון של קרואטיה הודיע על החלת שירות חובה בצבא לכל אזרחי המדינה בגיל 18, שיימשך חודשיים. המתגייסים יעברו "אימון צבאי בסיסי, שייספק להם כישורים וידע נדרש למצבי חירום"

נערכים למלחמה באירופה? משרד הביטחון של קרואטיה הודיע אמש על החלת שירות חובה בצבא לכל אזרחי המדינה שמגיעים לגיל 18, זאת "כדי להכין את האוכלוסייה למצבי חירום עתידיים".

השינוי לחוק הגיוס אושר בפרלמנט הקרואטי ברוב מוחץ, כאשר 84 מתוך 151 המחוקקים הצביעו בעד אל מות 11 שהתנגדו ו-30 שנמנעו. על פי החוק החדש, שירות החובה יימשך חודשיים – במהלכם המתגייסים יעברו "אימון צבאי בסיסי, שייספק להם כישורים וידע נדרש למצבי חירום ויאפשר להם לתרום לביטחון הלאומי".

זו הפעם הראשונה שבה תהיה חובת גיוס בקרואטיה מאז שנת 2008, אז הוחלט על מעבר לגיוס התנדבותי. במשרד הביטחון אמרו כי הרשויות יחלו בהליך הגיוס לאזרחים שיגיעו לגיל 18 עד סוף השנה האזרחית.

המהלך הקרואטי מגיע על רקע ההיערכות הצבאית הנרחבת בכל מדינות אירופה מאז תחילת הפלישה הרוסית לאוקראינה. בשנים האחרונות מדינות רבות באיחוד האירופי – ביניהם צרפת, בלגיה, וגרמניה – החלו בדיונים על שינוי חוקי הגיוס והחלת גיוס חובה, במטרה להעלות את כשירות הלוחמים ולהיערך לתרחיש של מלחמה כוללת באירופה.