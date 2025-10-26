מועמדת השמאל הקיצוני קת'רין קונולי זכתה בבחירות לנשיאות אירלנד, כשזכתה ב-63.4 אחוז מהקולות. קונולי ידועה בעמדותיה האנטי ישראליות – כשהיא אמרה בעבר כי ישראל היא "מדינת טרור" והשתתפה בהפגנות פרו-פלסטיניות

בתום ספירת הקולות: קת'רין קונולי, מועמדת עצמאית המזוהה עם השמאל קיצוני, נבחרה הלילה (ראשון) כנשיאת אירלנד אחרי שזכתה בבחירות וגברה על מועמדת הממשלה הית'ר המפריז. קונולי, שעד לפני מספר חודשים נחשבה כמועמדת שולית יחסית ללא סיכויי זכייה גבוהים, קיבלה 63.4 אחוז מהקולות בבחירות, אל מול 29.5 אחוז בלבד להמפריז.

קונולי, שכיהנה משנת 2016 כחברת הבית התחתון של הפרלמנט האירי, ידועה בעמדותיה האנטי ישראליות – כשהיא אמרה בעבר כי ישראל היא "מדינת טרור". במהלך השנתיים האחרונות היא השתתפה בהפגנות פרו-פלסטיניות רבות באירלנד, ורק בשבוע שעבר היא טענה בפוסט שכתבה ברשתות החברתיות כי "ישראל ביצעה רצח עם בעזה. הנורמליזציה של רצח עם היא קטסטרופלית עבור העם הפלסטיני, וקטסטרופלית עבור האנושות כולה".

עוד באותו נושא ברגע האחרון: קונור מקגרגור פורש מהמירוץ לנשיאות אירלנד 11:27 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

לפני כחודש, קונולי אמרה בראיון שנערך כחלק מקמפיין הבחירות שלה שהיא לא שוללת את חמאס כארגון פלסטיני לגיטימי. "חמאס נבחר על ידי העם בפעם האחרונה שהיו בחירות בניצחון סוחף. הם חלק מהחברה האזרחית של פלסטין" טענה. היא אמנם הבהירה כי היא "מגנה לחלוטין" את מעשי הטבח של ארגון הטרור ב-7 באוקטובר, אך לא התייחסה לכך שעליית חמאס לשלטון ב-2007 התרחשה בעקבות הפיכה אלימה שבה פלסטינים רבים חוסלו והוצאו להורג.

יש לציין כי תפקיד הנשיא באירלנד הוא בעיקר סמלי, בדומה לנשיאות בישראל – כשתפקיד קביעת המדיניות של אירלנד נמצא בידי ראש הממשלה מיהאל מרטין, חבר מפלגת "פיאנה פול" הנחשבת כמפלגת ימין-מרכז. ולמרות זאת, ניצחונה של קונולי עשוי לחזק את העוינות לישראל באירלנד, ולהעניק לעמדותיה במה גדולה יותר.