תאונה קטלנית ליד אשדוד: גבר ואישה נהרגו הלילה (בין שבת לראשון) בתאונת דרכים שהתרחשה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 42, סמוך לצומת בני דרום. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את השניים ללא סימני חיים, וקבעו את מותם במקום.
פראמדיק מד"א אשר ארביב וחובשי מד"א נועם און ואביסף כנפו סיפרו כי "בזירה היו 2 רכבים מרוסקים, כשאחד מהם בוער והשני הפוך על גגו. ברכב הבוער נלכדה אישה, היא הייתה מחוסרת הכרה וסבלה מכוויות בגופה. ברכב ההפוך היה גבר כשהוא מחוסר הכרה עם חבלות קשות מאוד בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות, ביצענו בדיקות רפואיות – אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות, ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".
מהמשטרה נמסר כי "בוחני התנועה במרחב שפלה פתחו בחקירת תאונת דרכים קטלנית בכביש 42 ליד כפר אביב במעורבות שני כלי רכב. ע"פ גורמי הרפואה כתוצאה מהתאונה נקבע מותם במקום של שניים שזהותם טרם ידועה".
