עשרות ערבים ואנרכיסטים תקפו הבוקר תושבים מחווה סמוכה לכביש הגישה לבסיס חיל האוויר בהר חצור. הערבים יידו אבנים, בעוד שהאנרכיסטים חסמו את הדרך עם סלעים

התקפות אלימות במהלך השבת: עשרות פורעים ערבים מכפר מאלכ מלווים באנרכיסטים ישראלים וזרים, פלשו בחסות המסיק במהלך השבת לשטחי מרעה של חווה סמוכה לכוכב השחר, ויידו אבנים לעבר תושבי החווה.

הפורעים הגיעו חמושים באלות, ובמקום התפתחו עימותים כאשר הערבים מיידים אבנים והאנרכיסטים חוסמים בסלעים את אחד מצירי הגישה כדי למנוע גישה של כוחות הביטחון למקום. עדי ראיה לאירוע, מדווחים כי לכוחות הביטחון לקח זמן רב להגיע לשטח, ובנתיים הסלים האירוע שהחל באיומים – ליידוי אבנים מצד הפורעים.

אלא שמסתבר כי גם לאחר שהגיעו כוחות לשטח, אישרו החיילים באופן מקומם לערבים התוקפים ופעילי השמאל האנרכיסטי להישאר במקום למסוק. רק כעבור זמן רב הגיעה הוראה מגבוה לסלקם.

בין האנרכיסטים שתועדו באירוע נמנים פעילי שמאל מוכרים כמו יונתן פולק נגדו עומד כתב אישום על הסתה לאחר שקרא לפעילי שמאל "להצטרף לילדי בקבוקי התבערה והאבנים", וערן מעוז, שנעצר לאחרונה בהפגנת תמיכה בעזה שנערכה באום אל פחם. שניהם תועדו גלויי פנים כשהם מניחים סלעים על השביל.

מאוחר יותר בשעות אחר הצהרים, תקפו למעלה מ100 פורעים ערבים מהכפר מוכמס תושבים מנקודת התיישבות יהודית הסמוכה למכמש. הפורעים תועדו מיידים אבנים – חלקם עם אלות בידיהם, כשחלקם רעולי פנים. עד כה טופלו על ידי מד"א וחובשי איחוד הצלה 2 תושבים שנפצעו בראשם מיידוי האבנים, אך טרם דווח על חשודים בתקיפה שנעצרו.