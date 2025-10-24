שורד השבי אלון אהל שוחרר מבית החולים וחזר לביתו ביישוב לבון שבגליל – שם התקבל על ידי התושבים שחגגו את שובו: "האהבה שלכם הגיעה ם 50 מטר מתחת לאדמה בעזה, הרגשתי את זה בכל רגע ורגע"

שבוע וחצי אחרי ששוחרר מידי החמאס בעזה, שורד השבי אלון אהל שוחרר הבוקר (שישי) מבית החולים בילינסון וחזר לביתו ביישוב לבון שבגליל. בעת הגעתו, תושבי היישוב הגיעו לקבל את פניו, ולאחר מכן הוא ובני משפחתו ישבו לארוחה משפחתית ראשונה בבית.

"חשוב לי להגיד לכולכם תודה עצומה, ענקית, על התמיכה במשפחה. זה כל כך לא מובן מאליו" אמר אהל לנוכחים. "אני הייתי שם עמוק מתחת לאדמה, לא שמעתי, אבל כשיצאתי סיפרו לי דברים מדהימים. חשוב לי להגיד שגם כל האהבה הזו הגיעה גם 50 מטר מתחת לאדמה בעזה, הרגשתי את זה בכל רגע ורגע. זו סיטואציה לא פשוטה עבור המשפחה, ואנחנו חזקים. מתקדמים רק קדימה, מסתכלים רק למעלה. כולם ביחד, אחדות".

אמו, עידית אהל, הוסיפה ואמרה: "תודה. איזה שפע, איזה אהבה קיבלנו. אתם פשוט הבית שלנו, המשפחה שלנו בלבון. אנחנו מודים לכם, זה פשוט אושר גדול". האב קובי שלח "חיבוק חזק לכולכם".