בעקבות גל המעצרים נגד בחורי הישיבות, מפלגת ש"ס מודיעה כעת כי על פרישה מכל התפקידים הקואליציוניים: "עד שיוסדר מעמדם של בני הישיבות"

מפלגת ש"ס מסרה כעת (חמישי) הודעה דרמטית ובה היא מודיעה על פרישה מכל התפקידים הקואליציונים, זאת בתגובה לגל המעצרים של בחורי ישיבות משתמטים מגיוס.

בהודעה נכתב: "בהתאם להוראת מועצת חכמי התורה מחודש תמוז תשפ״ה, לפיה על הממשלה להביא להצבעה את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות לא יאוחר מפתיחת מושב החורף של הכנסת – דבר אשר למרבה הצער טרם קוים – מודיעה תנועת ש״ס על פרישתה מתפקידיה הקואליציוניים בכנסת.

בשעה זו, יו״ר ועדת החינוך ח״כ יוסי טייב ויו״ר ועדת הבריאות ח״כ יוני משריקי מגישים ליו״ר הכנסת מכתבי התפטרות מתפקידיהם כראשי ועדות בכנסת. כמו כן, ח״כ מיכאל מלכיאלי מגיש אף הוא את התפטרותו מתפקיד יו״ר הועדה לצמצום פערים בפריפריה".

עוד נמסר: "ש״ס תמשיך לפעול בכל כוחה למען הסדרת מעמדם של בני הישיבות ולומדי התורה, שהם סוד קיומו הרוחני וההיסטורי של עם ישראל. התנועה תמשיך להוביל את המאבק נגד מסע הרדיפה הפוליטי והאכזרי שמנוהל נגד תלמידי הישיבות הקדושות, ההוגים בתורה יומם ולילה למען עם ישראל כולו ולהצלחת החיילים.

כשיוסדר מעמדם של בני הישיבות, ש״ס תשוב לתפקידיה בממשלה ובכנסת. עד אז, ש״ס תפעל בתיאום מלא עם הסיעות החרדיות ותתייעץ באופן רציף עם מועצת חכמי התורה בכל הנוגע לעמדתה בהצבעות במליאת הכנסת".