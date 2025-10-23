סיכום ערב בליגת האלופות: אוסקר גלוך הוחלף לכל מחאות הקהל, שלט למען ישראל הונף ,שלוש קבוצות נוספות הביסו והאריי קיין עם מספרים לא נתפסים

אחרי הערב החד צדדי הקיצוני ביום שלישי, אמש (רביעי) הצטרפו עוד שלוש קבוצות למביסות. אחרי 43 השערים בשלישי "רק" 28 שערים הובקעו אמש וסגרו את המחזור על 71 שערים. שני רגעים "ישראלים" התרחשו אמש. שלט מרגש הונף למען אוהדי מכבי ת"א ואוסקר גלוך הוחלף לכל מחאות הקהל. ליברפול התאוששה מול פרנקפורט (1:5) אחרי ארבעה הפסדים רצופים, באיירן מינכן מחצה את קלוז' (0:4), וצ'לסי מחצה את אייאקס של גלוך שהוחלף לאחר שקבוצתו ספגה אדום, וזכה לתמיכה מהקהל שלא אהב את ההחלטה.

הניצחון של באיירן העמיד אותה על מספרים היסטורים, הבווארים עם 12 ניצחונות מ-12 משחקים בתחילת העונה ומאזן שערים של 9:44. הארי קיין המשיך להבקיע עם שערו ה-17 ב-12 משחקים העונה. הוא עם חמישה שערים בליגת האלופות ( מלך השערים יחד עם קילאן אמבפה) ו-12 בליגה הגרמנית (מלך השערים כשהשני עם חמישה שערים).

ממלך שערים אחד לשני. קילאן אמבפה לא הבקיע אתמול וראה כאמור את קיין משתווה אליו אבל ריאל מדריד נשארה מושלמת בליגת האלופות. הבלאנקוס ניצחו 0:1 את יובנטוס שבמשבר עצום עם שבעה משחקים ללא ניצחון מאז הניצחון העצום מול אינטר ב-13 בספטמבר. ריאל שניצחה בזכות שער של ג'וד בלינגאהם שחזר מפציעה עם 11 ניצחונות מ-12 משחקים תחת צ'אבי אלונוסו. ביום ראשון הם יפגשו את ברצלונה לקלאסיקו לוהט.

גלוך אהוב בידי הקהל, מחווה גרמנית למכבי תל אביב

אייאקס של גלוך נמצאת גם היא במשבר ענק. אחרי אובדן האליפות ההזוי בשנה שעברה הקבוצה המעוטרת בהולנד ממשיכה להדרדר. גלוך שלא מוערך בידי מאמנו, אך מאוד אהוב על הקהל הוחלף מול צ'לסי בדקה ה-23 בעקבות כרטיס אדום של קנת טיילור. הקהל שלא אהב את החילוף שרק בוז. צ'לסי הביסה את ההולנדים האומללים 1:5. אייאקס עם משחק רביעי ללא ניצחון ומאזן שערים 14:4 בארבעת המשחקים. ההולנדים במקום האחרון בטבלה.

A powerful moment in the Champions League:

Eintracht Frankfurt fans displayed a banner reading, “Every fan should be welcome everywhere.

Maccabi Tel Aviv fans are welcome in Frankfurt.” Thank you Eintracht Frankfurt! pic.twitter.com/7TTzo8V0fw — ZIONS OF ISRAEL (@Israeli_Sniper) October 23, 2025



מי שעצרה רצף של ארבעה הפסדים היא ליברפול שחזרה לחייך מול איינטרכט פרנקפורט עם ניצחון 1:5. האדומים התאוששו אחרי ההפסד ליונייטד, לא נבהלו מפיגור מוקדם והבקיעו חמישיה עם חמישה כובשים שונים. בדקה ה-74 מוחמד סאלח יכל לסדר לרכש פלוריאן וירץ שער בכורה, אך העדיף לנסות להבקיע והחמיץ. האדומים עם שש נקודות אחרי שלושה מחזורים בליגת האלופות.

היה גם רגע מרגש ביציעים כשהגרמנים שלאורך כל המלחמה תמכו בישראל. הניפו שלט לאוהדי מכבי תל אביב שנאסר עליהם לבוא למשחק מול אסטון וילה הערב. ""כל אוהד צריך להיות מוזמן לכל מקום! אוהדי מכבי תל אביב תמיד יהיו מוזמנים לפרנקפורט".

כל התוצאות בערב ליגת האלופות השני

אתלטיק בילבאו 1:3 קראבח

גלאטסראיי 1:3 בודו גלימט

מונאקו 0-0 טוטנאהם

אטאלטנה 0-0 סלאביה פראג

צ'לסי 1:5 אייאקס

איינטרכט פרנקפורט 5:1 ליברפול

באיירן מינכן 0:4 קלאב ברוז

ריאל מדריד 0:1 יובנטוס

ספורטינג ליסבון 1:2 מארסיי

סיכום מספרי המחזור

18 משחקים

71 שערים (ממוצע:3.94)

שבעה כרטיסים אדומים

15 משחקים הוכרעו: עשרה ניצחונות בית, חמישה ניצחונות חוץ. שלוש תיקו.

חמש קבוצות מושלמות בסוף המחזור: פ.ס.ז, באיירן מינכן, אינטר, ארסנל וריאל מדריד.

שביעיה, שתי שישיות, שתי חמישיות, ארבע רביעות, שלוש שלישיות, חמש קבוצות עם שני שערים, שבע קבוצות הבקיעו שער אחד, 12 קבוצות לא הבקיעו.

בערב השני למרות התוצאות החד צדדיות רק שני שחקנים הבקיעו צמד, שניהם בניצחון 1:3 ולא בתבוסות.