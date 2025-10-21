לאחר שמשטרת בירמינגהם הודיעה כי אוהדיה לא יוכלו להגיע למשחק מכבי ת"א נגד אסטון וילה. בקבוצה הרימו ידיים בצל האנטישמיות: "מתוך ניסיון מר"

לאחר שמשטרת בירמינגהם הודיעה כי אוהדי מכבי תל אביב לא יוכלו להגיע למשחק קבוצתם נגד אסטון וילה. במכבי תל אביב הרימו הלילה (בין שני לשלישי) ידיים בצל האנטישמיות הגוברת: "מתוך ניסיון מר מהעבר, ולקחים שנלמדו החלטנו לוותר על כל הקצאת כרטיסים שתוצע לנו עבור אוהדי חוץ, והחלטתנו צריכה להיות מובנת בהקשר זה."

ההודעה המלאה: "אנו מוקירים את המאמצים של ממשלת בריטניה והמשטרה להבטיח כי שני מחנות האוהדים יוכלו להגיע למשחק בבטחה, ומודים על כל המסרים של תמיכה שקיבלנו מכל רחבי קהילת הכדורגל והחברה בכלל. כמועדון, אנו מאמינים שכדורגל נועד לחבר בין אנשים, ולא להפריד ביניהם. אף אחד לא צריך לחוש בחוסר ביטחון רק משום שהוא מבקש לבוא ולעודד את קבוצתו, או להסס האם להגיע עם משפחתו וחבריו".

"למועדון שלנו יש מסורת ארוכה של קירוב לבבות. אנחנו בין החלוצים בטיפוח כישרונות כדורגל מכל רחבי העולם, ללא קשר לגזע או לדת. סגל הקבוצה הבוגרת שלנו מורכב משחקנים מוסלמים, נוצרים ויהודים, ובסיס האוהדים שלנו חוצה גם הוא גבולות של מוצא ודת. אנו פועלים ללא לאות למגר גילויי גזענות בקרב גורמים קיצוניים במעגל האוהדים שלנו. למרבה הצער, תופעות אלו אינן ייחודיות לכדורגל הישראלי, אלא בעיה עולמית שהספורט כולו מתמודד עמה, גם בבריטניה".

"ברור שקיימות קבוצות מושרשות היטב המבקשות להכפיש את ציבור אוהדי מכבי תל אביב, שרובם המוחלט מתנגד לגזענות ולאלימות מכל סוג, והן מנצלות מקרים בודדים לקידום מטרות חברתיות ופוליטיות משלהן. הדוגמא האחרונה היא של גורמים שמיהרו לייחס לאוהדינו את החלטת משטרת תל אביב לבטל את משחק הדרבי מאתמול. אך אין לכך כל יסוד. קל יותר להאמין מאשר לבדוק, במיוחד כשהדבר משרת אג’נדה".

"אוהדינו נוסעים בקביעות ברחבי אירופה ללא כל תקריות, ולכן לטעון כי אינם מורשים לנסוע בשל התנהגותם, היא עיוות המציאות וניסיון להצדיק את הסיבות האמיתיות מאחורי ההחלטה למנוע את נסיעתם. האוהדים שלנו והקהילה היהודית מכירים היטב את הטקטיקה הזאת ויודעים היטב לאן היא עלולה להוביל. אנו גם מודאגים מהתערבותם של גורמים מפלגים שאינם מייצגים את ערכי המועדון שלנו. אנו מוקיעים כל השקפה נתעבת שאין לה מקום בעולם הכדורגל".

"עקב השקרים מלאי השנאה הללו, נוצרה אווירה רעילה, המעוררת חשש אמיתי לביטחונם של האוהדים המבקשים להגיע למשחק. רטוריקה מסיתה וסחר בחצאי אמיתות לעולם אינם דבר בריא, אך במקרה זה מדובר בדברים מדאיגים במיוחד, לא רק עבור מכבי תל אביב או עולם הכדורגל, אלא למען החברה כולה וערכיה היסודיים. ייתכן וכדאי לבחון יותר לעומק את המניעים שמאחורי אותם גורמים".

"שלומם וביטחונם של האוהדים שלנו עומדים בראש סדר העדיפויות שלנו. מתוך ניסיון מר מהעבר, ולקחים שנלמדו החלטנו לוותר על כל הקצאת כרטיסים שתוצע לנו עבור אוהדי חוץ, והחלטתנו צריכה להיות מובנת בהקשר זה.אנו מקווים שהנסיבות ישתנו ומצפים לשוב ולשחק בברמינגהם בסביבה ספורטיבית בעתיד הקרוב".

כזכור בשנה שעברה אחרי משחקם של הצהובים נגד אייאקס אמסטרדם הותקפו עשרות אוהדים בידי פורעים ערבים בלינץ' מזעזע. אצל אלופת ישראל חוששים ככל הנראה מתמונות חוזרות.