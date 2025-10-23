למרות ההפגנות, הקריאות נגד נתניהו הממשלה כולה, בסקרים האחרונים מפלגת הליכוד מציגה עליה יפה של מנדטים.
ד"ר מנחם לזר, הסוקר של "מעריב", מסביר מה הסיבה לכך שהליכוד קפץ כמעט ב-7 מנדטים. "התקיפה הדרמטית באיראן, שהחלה ב-13 ביוני, הוציאה את הליכוד מהשפל בו הוא היה נתון במשך חודשים ארוכים", הוא טוען.
"עד התקיפה באיראן הליכוד עמד על ממוצע של כ-20 מנדטים, אבל מאז רואים היפוך מגמה, שהביא לזינוק של חמישה מנדטים – לכ-25", מסביר ד"ר לזר – "רק ב-11 ביוני נפתלי בנט הוביל על הליכוד בהפרש של שישה מנדטים (27 לעומת 21), אבל בסקר האחרון, ב-16 מנדטים, הליכוד מוביל על בנט ביתרון של שישה מנדטים. זה בהחלט דרמטי ומראה היפוך מגמה".
עוד הוא טען כי היתה סיבה שגרמה לירידה זמנית לליכוד, אך הוא התאושש מאז: "אומנם בחודש אוגוסט הייתה לליכוד ירידה, על רקע כניסתו של גדי איזנקוט למירוץ (בסוף יולי) והצלחת הציונות הדתית לצלוח את אחוז החסימה במהלך אותו חודש, שהגיעה בחלקה על חשבון הליכוד, אבל החל מספטמבר, שוב הליכוד מצוי במגמת עלייה ובאוקטובר הוא כבר הגיע לקרוב ל-27 מנדטים".
יחד עם זאת, ד"ר לזר ציין כי גוש הימין עדיין רחוק מ-61 המנדטים שיוכלו להבטיח לו כהונה נוספת של 4 שנים בבחירות הבאות.
ה"סוקר" של מעריב, דמגוג ושקרן פתולוגי!הוא ממחזר את "סקריו" עד לבחירות האחרונות להינדוס התודעה, שבהם העניק לשמאל ניצחון סוחף, כשבחירות הימין בראשות נתניהו זכה לניצחון דרמטי עם 64 מנדטים!
דמגוג ושקרן רקוב!לפי סקר ערוץ 14, האמין היחידי, לנתניהו שיא של 35 מנדטים, לימין שיא של 66 מנדטים, ולשמאל 43 מנדטים בלבד!המגמה הזאת -כבר חודשים רבים על רקע הישגי העל של נתניהו!
דמגוג ושקרן רקוב!לפי סקר ערוץ 14, האמין היחידי, לנתניהו שיא של 35 מנדטים, לימין שיא של 66 מנדטים, ולשמאל 43 מנדטים בלבד!המגמה הזאת -כבר חודשים רבים על רקע הישגי העל של נתניהו!
ה"סוקר" של מעריב, דמגוג ושקרן פתולוגי!הוא ממחזר את "סקריו" עד לבחירות האחרונות להינדוס התודעה, שבהם העניק לשמאל ניצחון סוחף, כשבחירות הימין בראשות נתניהו זכה לניצחון דרמטי עם 64 מנדטים!
