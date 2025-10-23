בדרך לנורמליזציה? דיווחים: קושנר וויטקוף ביקרו ביממה האחרונה בסעודיה ובאבו דאבי ונפגשו עם מספר בכירים, זאת לאחר הפגישות בישראל השבוע

לקראת הרחבת הסכמי אברהם? במקביל לביקורם של סגן הנשיא ואנס ושר החוץ האמריקני רוביו בישראל, דיווח כי ויטקוף וקושנר במסע דילוגים במזרח התיכון.

אחרי שביקרו כאן בישראל השבוע, אמש דיווח תמיר מורג בערוץ 14 כי השניים ערכו ביממה האחרונה ביקור בזק חשאי בסעודיה. הביקור הזה מתחבר לכך שאתמול אישר הבית הלבן את הפרסום הראשון שלו מתחילת השבוע, על ביקורו הצפוי של יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, בוושינגטון בחודש הבא.

אם נוסיף לכך את האמירה מתחילת השבוע של טום ברק, שגריר ארה"ב בטורקיה שמשמש גם כשליחו של טראמפ לסוריה וללבנון, לפיה "סעודיה נמצאת על סף הצטרפות רשמית להסכמי אברהם", אפשר להבין שמשהו מעניין מתבשל במשולש שבין ריאד לוושינגטון וירושלים.

בתוך כך, גילי כהן דיווחה הלילה ב"כאן חדשות" כי סטיב ויטקוף וג'ראד קושנר הגיעו לאבו דאבי ונפגשו אתמול השייח' טחנון בן זאיד, היועץ לביטחון לאומי וסגן מושל אבו דאבי. סוכנות הידיעות האמיראתית (וואם) מדווחת כי הפגישה עסקה בהתפתחויות האחרונות הקשורות להפסקת האש בעזה והמאמצים האמריקניים להביא לביסוס ההסכם. עוד נמסר, כי הפגישה עסקה במאמצים לחזק את היציבות באזור וביציאתו ממצב ההסלמה כך שיחזק את הסיכויים לשגשוג ופיתוח בר קיימא במזרח התיכון.