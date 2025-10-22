מחר: כביש 1 יחסם לתנועה לכיוון תל אביב, כמו כן תחנת רכבת השלום תיסגר לתנועת נוסעים ורכבות לא יעצרו בה. שינויים נרחבים גם בתחבורה הציבורית. כל הפרטים

ביקור ואנס בישראל: גם מחר: שיבושים קשים בתנועה בכביש 1 – ירושלים-תל אביב ובכל איזור מרכז תל אביב.

מהמשטרה נמסר הערב בנוגע לתנועה בכבישים הבינעירוניים:

מחר, יום חמישי החל מהשעה 09:30, יסגרו לתנועה הכבישים הבאים:

🔹כביש 1 לכיוון מערב ובהמשך כביש 20 לצפון עד מחלף השלום בתל אביב.

🔹בסיומו של הביקור בתל אביב , שיירת סגן הנשיא תצא לנתב"ג (בניגוד לכיוון התנועה) בנתיב שנחסם משעות הבוקר.

הכבישים ישארו חסומים עד סיום הביקור בשעה 14:00 לערך.

הנוסעים לכיוון מערב יוכלו לנסוע על כביש 1 מערב רק לאחר הגעת סגן הנשיא לתל אביב בסביבות השעה 11:30 וזאת עד מחלף לוד ומשם בצירים חלופיים.

נשוב ונעדכן – היו קשובים להנחיות המשטרה שתפורסמנה בתקשורת.

חסימות בתוך תל אביב

מוקדם יותר נמסר כי בין השעות 10:00-13:00 , תיסגר תחנת רכבת ת"א השלום לכניסת נוסעים והרכבות לא יעצרו בתחנה. אנו ממליצים לציבור הנוסעים לעשות שימוש בתחנות ת"א ההגנה ות"א סבידור מרכז שתישארנה פתוחות כסדרן.

בעקבות הביקור ייחסמו לתנועת כלי רכב בין השעות 10:00-14:00 הרחובות הבאים:

▪️ רחוב קפלן ייחסם מרחוב אבן גבירול עד רחוב יגאל אלון לשני הכיוונים

▪️ דרך מנחם בגין תחסם מזבוטינסקי עד רחוב חשמונאים לשני הכיוונים

▪️ רחוב לסקוב ייחסם מרחוב הֶפטמן עד רחוב קפלן לכיוון צפון

▪️ רחוב הֶפטמן ייחסם מרחוב שפרינצק עד רחוב לסקוב לכיוון מערב

▪️ רחוב לאונרדו דה וינצ'י ייחסם מרחוב הֶפטמן עד רחוב קפלן לכיוון צפון

▪️ רחוב דובנוב ייחסם משד' שאול המלך עד רחוב הארבעה לשני הכיוונים

▪️ רחוב דניאל פריש ייחסם מרחוב אבן גבירול עד רחוב דובנוב לכיוון מזרח

▪️ רחוב שאול המלך ייחסם מרחוב אבן גבירול עד דרך נמיר בשני הכיוונים

▪️ רחוב ויצמן ייחסם מרחוב ברקוביץ׳ לכיוון דרום

▪️ עליות למחלף השלום ייחסמו מצפון ומדרום.

ברחובות הנ״ל ובאזור צומת עזריאלי – לא תפעל תחבורה ציבורית.

הרכבת הקלה בגוש דן:

תחנת שאול המלך תהיה סגורה לנוסעים בין השעות 09:30 עד 13:00.

בשעות אלה הרכבת הקלה תעבוד כרגיל ותדלג רק על תחנת שאול המלך.

מאות שוטרים, לוחמי מג״ב ומתנדבים יפעלו על מנת לאבטח, ללוות, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך הביקור.

אנו מבקשים להדגיש בפני כלי התקשורת והציבור כולו, כי בכל מהלך הביקור חל איסור מוחלט להעלאת כל כלי טייס (לרבות רחפנים) למרחב האווירי.

משטרת ישראל מוסרת תמשיך לפעול למען קיומו התקין של המבצע הלאומי , תוך צמצום הפגיעה בשגרת החיים של הציבור ככל שניתן ומבקשת מהציבור להמשיך לגלות סבלנות , להתעדכן אודות שינוים בהסדרי התנועה ולהישמע להורות השוטרים בשטח.