מזג אוויר ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה. תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה חם ויבש. תנשבנה רוחות חזקות. בתחילת השבוע תחול הקלה.
יום חמישי: בהיר בדרך כלל. יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל לעונה. אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף.
יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום ראשון: תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
