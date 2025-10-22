היום השלישי והאחרון לפני החשיפה הגדולה: אליאנה תדהר, אנה זק, מרגי וטל מוסרי חושפים את ההצצות האחרונות מ-Imagine פסטיגל. צפו!

זה ממשיך להתחמם! אחרי יומיים של הצצות מתוך Imagine פסטיגל, הבוקר נחשפות שלוש הצצות נוספות – ביום השלישי והאחרון לפני החשיפה הגדולה של כל שירי הפסטיגל שתתקיים מחר (חמישי).

שלוש ההצצות האחרונות שפורסמו היום הן:

צפו בהצצה השביעית שתעלה על במת הפסטיגל – "אישה על גג העולם":

אישה על גג העולם, הצצה, Imagine פסטיגל (באדיבות יחצ הפסטיגל)

את השיר מבצעת אליאנה תדהר, למילים ולחן של לי בירן ואוהד חיטמן. העיבוד – גיא דאן ואושר ביטון.

צפו בהצצה השמינית שתעלה על במת הפסטיגל – "שבע דקות":

שבע דקות, הצצה, Imagine פסטיגל (באדיבות יחצ הפסטיגל)

את השיר מבצעים אנה זק ויהונתן מרגי, למילים ולחן של אבי אוחיון, ליעד חכמון, שירה מרגלית, ינון יהל, ואפילו אנה ומרגי עצמם. על העיבוד הופקד ינון יהל.

צפו בהצצה התשיעית שתעלה על במת הפסטיגל – "סנסציה":

סנסציה, הצצה, Imagine פסטיגל (באדיבות יחצ הפסטיגל)

את השיר מבצעים טל מוסרי ואורי ורד, למילים ולחן של דורון מדלי, עם עיבוד של גיא דאן ואושר ביטון.

שלושת ההצצות שפורסמו היום חותמות את שבוע ההתרגשות, ומחר – תיחשף תחרות השירים המלאה של Imagine פסטיגל 2025.