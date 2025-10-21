זה מתחיל להתחמם! אחרי שאתמול נחשפו שלוש ההצצות הראשונות מתוך Imagine פסטיגל, הבוקר אנחנו חושפים שלוש הצצות נוספות – כשבכל יום יעלו שלוש חדשות עד לחשיפה המלאה ביום חמישי הקרוב.
שלוש ההצצות החדשות שפורסמו היום הן:
צפו בהצצה הרביעית שתעלה על במת הפסטיגל – "להזיז ת'גוף":
את השיר מבצעת עדי חבשוש, כשמאחוריו עומדים בר אלמליח דונצוב (הפשוטע) וים רפאלי שכתבו והלחינו, עם הפקה מוזיקלית של גיא דאן ועיבוד של גיא דאן ואושר ביטון.
צפו בהצצה החמישית שתעלה על במת הפסטיגל – "לבחור את הטוב":
את השיר מבצע לי בירן, שכתב והלחין יחד עם אוהד חיטמן. גם כאן, ההפקה המוזיקלית של גיא דאן והעיבוד של גיא דאן ואושר ביטון.
צפו בהצצה השישית שתעלה על במת הפסטיגל – "עושים רעש":
את השיר מבצעים קווין רובין וקים בן שמעון, למילים ולחן של איתי שמעוני ורון ביטון. ההפקה והעיבוד – גיא דאן ואושר ביטון.
כל יום ישוחררו הצצות לשלושה שירים חדשים, עד השחרור המלא ביום חמישי. כך שמחר תקבלו הצצה לשלושה שירים נוספים – בדרך לחשיפה הגדולה של Imagine פסטיגל.
