שלושה שירים חדשים נחשפים מ-Imagine פסטיגל: עדי חבשוש עם "להזיז ת'גוף", לי בירן עם "לבחור את הטוב", וקווין רובין וקים בן שמעון עם "עושים רעש". צפו בהצצות!

זה מתחיל להתחמם! אחרי שאתמול נחשפו שלוש ההצצות הראשונות מתוך Imagine פסטיגל, הבוקר אנחנו חושפים שלוש הצצות נוספות – כשבכל יום יעלו שלוש חדשות עד לחשיפה המלאה ביום חמישי הקרוב.

עוד באותו נושא תחרות קשה: שירי הפסטיגל נחשפים | צפו 11:09 | חדשות סרוגים 0 1 ❤️

שלוש ההצצות החדשות שפורסמו היום הן:

צפו בהצצה הרביעית שתעלה על במת הפסטיגל – "להזיז ת'גוף":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . להזיז ת'גוף, הצצה, Imagine פסטיגל (באדיבות יחצ הפסטיגל)

את השיר מבצעת עדי חבשוש, כשמאחוריו עומדים בר אלמליח דונצוב (הפשוטע) וים רפאלי שכתבו והלחינו, עם הפקה מוזיקלית של גיא דאן ועיבוד של גיא דאן ואושר ביטון.

צפו בהצצה החמישית שתעלה על במת הפסטיגל – "לבחור את הטוב":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . לבחור את הטוב, הצצה, Imagine פסטיגל (באדיבות יחצ הפסטיגל)

את השיר מבצע לי בירן, שכתב והלחין יחד עם אוהד חיטמן. גם כאן, ההפקה המוזיקלית של גיא דאן והעיבוד של גיא דאן ואושר ביטון.

צפו בהצצה השישית שתעלה על במת הפסטיגל – "עושים רעש":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . עושים רעש, הצצה, Imagine פסטיגל (באדיבות יחצ הפסטיגל)

את השיר מבצעים קווין רובין וקים בן שמעון, למילים ולחן של איתי שמעוני ורון ביטון. ההפקה והעיבוד – גיא דאן ואושר ביטון.

עוד באותו נושא מיוחד לסרוגים: כך מתכוננים כוכבי הפסטיגל לימים הנוראים 11:17 | שיר לוי 1 0 😀 👏

כל יום ישוחררו הצצות לשלושה שירים חדשים, עד השחרור המלא ביום חמישי. כך שמחר תקבלו הצצה לשלושה שירים נוספים – בדרך לחשיפה הגדולה של Imagine פסטיגל.