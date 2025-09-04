פסטיגל 2025 חוזר עם בשורה מרגשת: תחרות השירים האהובה חוזרת עם 9 ביצועים חדשים, לצד נבחרת נוצצת של כוכבים ותיקים וחדשים. כל הפרטים על הדואטים, הסולואים וההפקה המושקעת באקספו תל אביב

אחרי חודשים של ציפייה ושמועות – זה רשמי: פסטיגל Imagine של חנוכה 2025 מביא השנה חידוש מרגש במיוחד. הפקת הפסטיגל הכריזה כי תחרות השירים האהובה חוזרת, לצד נבחרת נוצצת של כוכבים שילוו את הילדים בחג.

נבחרת נוצצת של ותיקים ועולים חדשים

ההפקה מציגה השנה נבחרת מרשימה של כוכבים משלל דורות וסגנונות. שרית חדד תעלה לבמה ותביא איתה את הרפרטואר הענק והניסיון הרב. אליאנה תדהר ולי בירן, זוג בחיים וגם על הבמה, יופיעו יחד. גם מרגי ואנה זק יופיעו יחד, שנה בלבד אחרי שאנה חלקה במה עם נועה קירל, והפעם הוא מצטרף אליה על הבמה. עדן גולן, כוכבת האירוויזיון 2024, תופיע לצד עידו מלכה, שבלט בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון".

לצד הכוכבים הללו, ייקחו חלק גם טל מוסרי, הוותיק הנצחי של הפסטיגלים, עדי חבשוש הקומית, נדב חנציס שפרץ בסערה עם הלהיט "אם את כבר הולכת", וכן מאיה קיי, שחר טבוך, אורי ורד והאחים המוכרים מהרשת קווין רובין וקים בן שמעון. יחד הם מרכיבים את אחת הנבחרות הצבעוניות והמגוונות שנראו על במת הפסטיגל בשנים האחרונות.

תחרות השירים חוזרת למסורת

השנה יחזרו לבמת הפסטיגל גם השירים המקוריים, אחד מהסימנים המובהקים של המופע לדורותיו. תשעה שירים חדשים נכתבו והופקו במיוחד ל-Imagine פסטיגל, כאשר שישה מהם יוצגו בדואטים ושלושה בביצועי סולו.

את הדואטים יובילו שחר טבוך ועדן גולן, מאיה קיי ועידו מלכה, אלין גולן ונדב חנציס, קווין רובין וקים בן שמעון, אנה זק ומרגי, וכן טל מוסרי ואורי ורד. מנגד, את הביצועים האישיים יובילו עדי חבשוש, לי בירן ואליאנה תדהר.

בסיום המופעים יכריע הקהל מי מהכוכבים יזכה בתחרות השירים וייכנס להיסטוריה של פסטיגל Imagine.

כל המופעים בתל אביב בלבד והטבות מיוחדות

בפעם הראשונה בתולדות הפסטיגל, כל ההופעות ירוכזו בהיכל אקספו תל אביב. המהלך עורר תהיות מצד משפחות בפריפריה, אך ההפקה הודיעה על הטבת תחבורה ציבורית מיוחדת שתסייע לקהל מכל רחבי הארץ להגיע בנוחות.

חוויה בינלאומית לכל המשפחה

במת האקספו תציע השנה חוויית במה ברמה הגבוהה ביותר, עם טכנולוגיות מתקדמות של תאורה, סאונד ותפאורה, שיבטיחו לקהל תחושה של מופע בינלאומי לכל דבר.

עם חזרתה של תחרות השירים והצטרפותם של כוכבים ותיקים לצד כישרונות חדשים, פסטיגל Imagine של חנוכה 2025 מתייצב כאירוע הגדול של החג ומבטיח חוויה מוזיקלית לכל המשפחה.