הוא היה מעשן כבד, התואר הראשון שלו בכלל בהוקי קרח אבל הוא אחד השוערים הגדולים בהיסטוריה: 86 שנה להולדתו של לב יאשין

היום רוסיה בכלל מורחקת מכל המפעלים בגלל הפלישה לאירופה, אבל גם לפני ההרחקה היא לא הגיעה רחוק בתור נבחרת רוסיה. אבל לפני נפילת מסך הברזל, בשנות ה-50 וה-60 הייתה נבחרת ברית המועצות אחת הטובות בעולם. הרבה בזכות השוער האגדי לב יאשין שנולד היום לפני 96.

לב יאשין נולד במוסקבה ב-22 באוקטובר 1929 למשפחה קשת יום של פועלים. בגיל 14 בלבד כמו רבים שכתבתי עליהם, עזב את בית הספר לטובת עבודה במפעל. דרך המפעל הגיע לכדורגל כששיחק בקבוצת הכדורגל של המפעל. בגיל 16 עלה רמה והצטרף לקבוצת כדורגל אמיתית- דינמו מוסקבה אחד המועדונים הגדולים באימפריה הסובייטית.

עוד באותו נושא הטניסאי הישראלי הגדול בהיסטוריה? עמוס מנסדורף חוגג 60 09:02 | שמחה רז 0 0 😀 👏

בגיל 19 בשנת 1946 עלה כבר לקבוצת הבוגרים כשוער מחליף. הוא נשאר שואר מחליף במשך שנים ארוכות עד 1953, אך לא התייאש. כשהשוער הראשון עזב את הקבוצה יאשין קפץ על ההזדמנות ונכנס בין הקורות של דינמו מוסקבה, אותם לא עזב עד 1971.

בין 1950 ל-1954 שיחק במקביל גם כשוערה של דינמו מוסקבה בהוקי קרח איתם זכה בגביע ברית המועצות. בכדורגל הוא שיחק בקיץ ובהוקי קרח בחורף. ב-1954 אחרי שנה בלבד כשוער הראשון של קבוצתו זומן לב יאשין לנבחרת ברית המועצות, שם הפך לאגדה. הוא זכה עם הקבוצה באולימפיאדת מלבורן ב-1956, ביורו הראשון ב-1960. יאשין וחבריו הוסיפו גמר ביורו 1964 שם הפסידו לספרד וחצי גמר במונדיאל 1966 שם הפסידו לפורטוגל.

לב יאשין בארץ הקודש

במקביל הוא זכה עם מוסקבה בחמש אליפויות באותם שנים ושלושה גביעים. ההישגים המדהימים הפכו אותו ב-1963 לשוער היחיד בהיסטוריה שזכה בכדור הזהב. ברית המועצות ויאשין הגיעו לארץ הקודש ב-1956 במוקדמות האולימפיאדה שם נחום סטלמך הכניע את יאשין בניצחון הסובייטי 1:2 (לצד 0:5 לברית המועצות במשחק במוסקבה).

ב-1971 פרש ממשחק אחרי 22 שנה באותה קבוצה. לאורך הקרירה הוא עצר לא פחות מ-151 פנדלים שנבעטו לעברו. הוא כונה "היהלום השחור", ו"הפנתר השחור" בגלל לבושו השחור במשחקים והקפיצות האקרובטיות שלו. ידיו הארוכות הדביקו לו את הכינוי "העכביש השחור". הוא היה מעשן כבד לאורך ההיסטוריה, מה שגרם לו לכריתת רגל בעקבות נמק. הוא לא וויתר על העישון גם אחרי הכריתה מה שהביא לפטירתו ב-20 במרץ 1990 בגיל 60 בלבד.

לב יאשין עוטר בחמישה עיטורים מהשלטון הסובייטי, כשהאחרון תואר "גיבור העמל הסוציאליסטי" הוענק לו יומיים לפני מותו. בנוסף הוא קיבל שני עיטורי לנין, ושני עיטורי פועלי הדגל האדום. פרס השוער המצטיין של המונדיאל נקרא על שמו.

האם רוסיה תצליח לייצר עוד שוער כזה?