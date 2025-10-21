ראש המודיעין המצרי, חסן רשאד, שהגיע לביקור בישראל במקביל לביקורו של ג'יי די ואנס, כבר נפגש הבוקר עם נתניהו, זיני, ושורת בכירים ישראלים

ראש המודיעין המצרי, חסן רשאד, שנחת הבוקר בישראל, זמן קצר לפני נחיתתו של סגן נשיא ארה"ב ואנס, כבר הספיק לקיים סדרת פגישות. בין היתר, רשאד נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לצד בכירים ישראלים נוספים. בנוסף, פגש את ראש השב״כ החדש דוד זיני. ע"פ הפרסומים הפומביים זו הפגישה הראשונה בין זיני לבכיר זר כלשהו.

הרקע לפגישות הוא יישום מתווה טראמפ להפסקת האש בעזה. כאמור, הכל קורה בזמן ביקור סגן נשיא ארה״ב ג'י די ואנס בישראל, וגם שני שליחיו של טראמפ, וויטקוף וקושנר.

מלשכת ראש הממשלה מסרו: "ראש הממשלה בנימין נתניהו וצוותו המקצועי נפגשו עם ראש המודיעין המצרי בלשכת ראש הממשלה בירושלים. בפגישה שוחחו על קידום מתווה הנשיא טראמפ, יחסי ישראל-מצרים וחיזוק השלום בין המדינות, וכן בסוגיות אזוריות נוספות".

לפי הדיווחים בתקשורת המצרית, ראש המודיעין המצרי, שהיה גם גורם מפתח בועידת שארם שנערכה לפני כשבוע, צפוי להיפגש גם הוא עם ואנס וקושנר.

לפני הצהריים נחת בישראל ג'י די ואנס. במהלך ביקורו הוא צפוי לבקר בבסיס השליטה האמריקאי על עזה שהוקם בקרית גת, ולהיפגש עם בכירים ישראליים שונים. בנוסף הוא מתוכנן לבקר בכותל במהלך ביקורו. זהו ביקורו הראשון של ואנס בישראל, והוא מתקיים כשבוע לאחר ביקורו של טראמפ בארץ.