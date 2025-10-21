08:13

ממשיכים לפעול: כוחות צה"ל השמידו עמדת חיזבאללה בהר דב. צפו

08:00

כבוד ענק: לאה ושלומי שבת נבחרו לזוכי פרסי אקו"ם למפעל חיים

07:54

אלפי מתפללים נכנסו הלילה לקבר יוסף לפני ראש חודש חשוון. צפו

07:43

נכנעו לאנטישמיות: זוהי הודעת מכבי תל אביב

07:30

במהלך הלילה: שוטרת נפצעה בהפגנה אלימה בירושלים

07:15

בניר יצחק מספידים את טל חיימי: "הגן על ביתנו האהוב"

07:05

זוהתה גופתו של החטוף טל חיימי

21:09

גופת החלל החטוף נמצאת בידי ישראל

21:03

שנתיים אחרי המלחמה: ההערכה שמדאיגה את צה"ל

20:40

ארגון הטרור מאשר: "מסרנו גופת חטוף נוסף"

20:24

נתניהו חשף בדאגה: זה האיום החדש על מדינת ישראל

20:17

ביקור ואנס: כבישים 1 ו-6 יחסמו לתנועה מחר ובחמישי

20:00

נתניהו בפתיחת מושב הכנסת: הנאום המלא

19:59

שחרור נוסף: הצלב האדום בדרך לישראל עם גופת חטוף נוסף

19:42

תיעוד ראשון: כך נראה הקו הצהוב בעזה

19:40

בן ארי הגיבה לאמסלם: "מי אתה בכלל??? אתה כזה קטן!!"

19:16

עימות סוער בכנסת: הח"כית רצה לעבר הדוכן. צפו

19:13

טראמפ מודיע ומאיים: "ישראל תחזור ללחימה תוך 2 דקות"

18:59

בלי רחמים: זה העונש הצפוי של הפועל תל אביב

18:58

למרות הפסקת האש: האיחוד האירופאי דן בסנקציות על ישראל

