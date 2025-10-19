הדרבי של תל אביב פוצץ לאחר ששמונה בני אדם נפצעו בעקבות השלכת אבוקות. על פי הדיווחים חמישה אזרחים ושלושה שוטרים נפצעו

הדרבי של תל אביב שהיה אמור להתקיים הערב (ראשון) פוצץ לאחר ששמונה בני אדם נפצעו בעקבות השלכת אבוקות.על פי הדיווחים חמישה אזרחים ושלושה בנפצעו במשחק בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב.

מהמשטרה נמסר: "לאור הפרות הסדר וסיכון חיי אדם לקראת תחילתו של משחק הכדורגל באיצטדיון בלומפילד. משטרת ישראל הודיעה לקבוצות ולהנהלת הקבוצות והשופטים, כי הוחלט לא לאפשר את קיום המשחק.אנו פונים לקהל האוהדים להישאר במקום עד לפיזור שקט ורגוע".

מספר שעות לפני המשחק על פי הדיווח בערוץ הספורט, חלו גם עימותים בין חלק קטן מאוהדי הפועל ת"א לכוחות הביטחון. אוהד של מכבי תל אביב עבר בתוך ההמון בליווי משטרתי, התפתחו עימותים ולאחר מכן הוכנסו פרשים.

בנוסף המשטרה מסרה: "משטרת ישראל עצרה בסמוך לאיצטדיון בלומפילד 5 אוהדים בחשד להפרת הסדר, התפרעויות, תוך השלכת בקבוקים ותקיפת שוטרים בסמוך לאיצטדיון- שוטר נפצע בידו במהלך העימותים ונזקק לטיפול רפואי לפני זמן קצר, במהלך התרפרעויות של קומץ אוהדים בסמוך לאיצטדיון בלומפילד, נעצרו 5 חשודים בגין השלכת בקבוקים ואבנים לעבר השוטרים. כתוצאה מכך נפצע שוטר בידו ומטופל במקום".

"בנוסף, עוכבו 13 אוהדים- רעולי פנים בגין התקהלות אסורה.לצערנו שוב אנו רואים אוהדים שבאים למגרשים הספורט עם כוונות לאלימות ולא לחווית צפייה במשחק כדורגל. משטרת ישראל תפעל באפס סובלנות כלפי כל גילוי אלימות וסיכון חיי אדם, אנו קוראים לאוהדים לנהוג כחוק ולשמור על רוח ספורטיבית. ככל שיהיו הפרות סדר אנו נפעל ביד קשה עם פורעי החוק ונמצה עימם את הדין עד תום".