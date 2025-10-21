זוהתה גופתו של החטוף טל חיימי - חדשות סרוגים
זוהתה גופתו של החטוף טל חיימי

טל חיימי (מטה משפחות החטופים)
חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 21.10.2025 / 07:05

לאחר השלמת הליך הזיהוי, נציגי צה״ל הודיעו משפחתו של טל חיימי כי יקירם הושב לקבורה, נפל בקרב הגנה על הקיבוץ בבוקר ה- 7 באוקטובר

לאחר השלמת הליך הזיהוי ולאחר שגופתו הוחזרה הלילה  (בין שני לשלישי) אחרי שנרצח ונחטף בידי ארגון הטרור חמאס, נציגי צה״ל הודיעו הלילה למשפחת החטוף רס״ם טל חיימי ז״ל כי יקירם הושב לקבורה.

רס״ם טל חיימי ז״ל, מפקד כיתת הכוננות בניר יצחק, נפל בקרב הגנה על הקיבוץ בבוקר ה- 7 באוקטובר וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. בן 41 בנופלו, בתאריך 13/12/23 נקבע מותו. הותיר אחריו אישה, ארבעה ילדים, אב ואחות.

מצה"ל נמסר: "צה״ל משתתף בצער המשפחה, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת החטופים החללים ונערך להמשך מימושו של ההסכם. חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה". אמש שוחררה כאמור גופתו  בידי החזית העממית במסגרת עסקת החטופים נמצאת בידי ישראל והועברה לאבו כביר. כעת נותרו ברצועה 15 חללים חטופים.

ניר יצחק: "הגן על ביתנו האהוב, נהרג בקרב כשהגן על משפחתו וקהילתו"

מניר יצחק נמסר: "טל הושב הביתה, לאדמת הקיבוץ שכה אהב. דור רביעי בקיבוץ ניר יצחק: בנם של אסתי ז״ל וזהר חיימי, אח לאור, בן זוגה של אלה ואביהם של עינב, ניר, אודי ולוטן. ניר יצחקי עד נשמתו האחרונה, הגן על ביתנו האהוב, נהרג בקרב כשהגן על משפחתו וקהילתו. לאחר נפילתו בקרב נחטף לחאן יונס ומשם הושב הלילה.
"אנו מודים לכוחות צה״ל שהשיבו את טל אלינו. טל לחם לצידו של ליאור רודאיף ז״ל, שגופתו עדיין מוחזקת בשבי. על אף השבתו של טל לקבורה, הקרב עוד לא הסתיים, ולא יסתיים עד שליאור יושב לקבורה לצידו של טל. נמשיך לקרוא ולהיאבק עבור השבת החטופים כולם- עד החטוף האחרון קהילת ניר יצחק מחבקת את משפחתו של טל בשעה קשה זו ושולחת תנחומים. פרטי לוויה וניחום יימסרו בהמשך".
קבלת גופתו של טל חיימי | צילום: דובר צה"ל
ממשרד ראש הממשלה נמסר:" לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו של החטוף רס״ם טל חיימי ז״ל, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו".ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת חיימי ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון"

 

חלל חטוף
חמאס
טל חיימי
ניר יצחק

