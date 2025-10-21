אקו"ם הכריזה על הזוכים בפרסי מפעל חיים לשנת 2024/25: האחים לאה ושלומי שבת. השניים, מהיוצרים האהובים במוזיקה הישראלית, יזכו להוקרה על תרומתם רבת השנים לתרבות המקומית

אקו"ם, האגודה לשמירת זכויות היוצרים בישראל, הכריזה אתמול (שני) על זוכי פרסי מפעל חיים לשנת 2024/25: האחים לאה שבת ושלומי שבת, מהיוצרים הבולטים והאהובים בזמר הישראלי.

הפרסים יוענקו במסגרת טקס פרסי אקו"ם ה-69, שיתקיים ביום שני, 17 בנובמבר 2025, בהיכל אמנויות הבמה בהרצליה. את הטקס ינחה צביקה הדר, בניהול מוסיקלי של אייל מזיג.

לאה שבת – יוצרת עם נשמה ומילים שנוגעות

פרס ע"ש אהוד מנור על מפעל חיים יוענק לזמרת, היוצרת והמחברת לאה שבת, הנחשבת מאבני היסוד של המוזיקה הישראלית. שבת נגעה בלבבות רבים בקולה החם והעמוק ובשיריה שהפכו לנכסי צאן ברזל – בהם "תמיד יחכו לך", "חתיכת שמיים", "רק החיים", "בגלל הרוח" ו-"השיר שיביא לך אהבה".

לאה לא רק מבצעת, אלא גם כותבת ומלחינה לעצמה ולאחרים. בין האמנים עמם עבדה: גלי עטרי, חווה אלברשטיין, ריטה, נורית גלרון, ארקדי דוכין, רינת גבאי ועוד רבים. הבולט שבכולם הוא כמובן אחיה, שלומי שבת, שיזכה השנה אף הוא בפרס היוקרתי.

ועדת הפרס כתבה בנימוקיה:

"לאה שבת היא יוצרת חשובה, מרגשת ומשפיעה. שיריה נוגעים בנימי הנשמה ומצליחים לתאר את המציאות הישראלית בכנות נדירה ובשפה פשוטה ואמיתית."

שלומי שבת – הלב הפועם של הזמר הישראלי

פרס ע"ש נעמי שמר על מפעל חיים למלחין יוענק לשלומי שבת, מאבני היסוד של המוזיקה הישראלית זה למעלה משלושה עשורים. שבת אחראי לשורה ארוכה של להיטים אהובים ובהם "יש לך", "תנו לגדול בשקט", "לכל אחד יש", "אמא", "תרצי בי", "מתוקים" ו-"הרי את מקודשת לי".

הוועדה נימקה את בחירתה כך:

"שלומי שבת הוא לא רק זמר ענק, אלא גם מלחין בחסד. שיריו משלבים בין מסורת לעולם חדש, בין מזרח למערב, ומביאים אמת אמנותית ורגש נדיר שמצליחים לחבר לבבות דרך הצלילים."

דברי ברכה מאקו"ם

יו"ר דירקטוריון אקו"ם, יואב גינאי, בירך את הזוכים ואמר:

"בשם אקו"ם, חברותיה וחבריה, אני מברך מקרב לב את שלומי שבת ולאה שבת הנפלאים. יצירותיהם הרבות הן יהלומים מרהיבים בכתר הזמר העברי."

מנכ"ל אקו"ם, אסף נחום, הוסיף:

"לאה ושלומי שבת הם מהיוצרים הבולטים והכל כך ישראלים שיש לנו. היצירה שלהם היא חלק בלתי נפרד מפס הקול של חיינו במשך למעלה מארבעה עשורים."