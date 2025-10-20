ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד, מתקוטטים במילותיהם בדבריהם בפתיחת מושב החורף של הכנסת. לפיד האשים את נתניהו בדיבורים רבים ומעשים מעטים, נתניהו השיב לו כי יום יבוא והאמת תיחשף.
חבר הכנסת לפיד נשא דברים בפתיחת מושב הכנסת כראש האופוזיציה, ותקף את ראש הממשלה נתניהו. לפיד האשים את נתניהו: "מי אפשר לאיראן וחיזבאללה להתחמש ב-150 אלף טילים? מי היה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר".
נתניהו מצידו הכה חזרה והזכיר: "ב-24.4.24 לפיד קרא להפסיק את המלחמה ולצאת מעזה, תחפשו בגוגל. אתה מעז לדבר על האיום האיראני? במשך שנים הזהרתי ממנו, ופעלתי. יום יבוא כל הדברים ייחשפו, כשיום יבוא אני אשמח לחשוף את האמת".
לפיד השיב גם הוא וטען: "יש הבדל בין דיברתי לפעלתי, אתה לא פעלת אלא רק דיברת. רוצה שאני אזכיר לך את שיחות הטלפון לפני החלפת השלטון, את האמצעים בנושא האיראני שעזרני לך לסדר?"
גיא דמבו פלג
יחשיך לפיד האפס אתה פח של אשפה17:48 20.10.2025
שירי מנתניה
אחרי בזיון נשיא בית המשפט העליון, ביבי עובר לאיומים בעוד סרטוני "דיפ סטייט". שבענו, לא תודה ביבי. את סרטוני השינאה, תשמור לעצמך!17:48 20.10.2025
מרכז חירום
מש' נתניהו איום קיומי על מדינת ישראל17:40 20.10.2025
גיא דמבו פלג
בתגובה ל: מרכז חירום
אנשים כמוך הם האויבים17:49 20.10.2025
מטריקס
מה יש להשוואת את נתניהו לבור ועם הארץ טיפש מטופש. זה כמו להשוואת בין עם הנצח לבין הנאצים מעזה17:36 20.10.2025
ליברמן
און גבול לחוצפה ולטיפשות של לפיד ההדיוט הזה17:56 20.10.2025
