ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד נקלעו לקרב פינג פונג מעל מליאת הכנסת, נתניהו מאשים את לפיד בכניעה בעוד לפיד תוקף את נתניהו בטענה ש"דיבור ולא עשה"

ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד, מתקוטטים במילותיהם בדבריהם בפתיחת מושב החורף של הכנסת. לפיד האשים את נתניהו בדיבורים רבים ומעשים מעטים, נתניהו השיב לו כי יום יבוא והאמת תיחשף.

חבר הכנסת לפיד נשא דברים בפתיחת מושב הכנסת כראש האופוזיציה, ותקף את ראש הממשלה נתניהו. לפיד האשים את נתניהו: "מי אפשר לאיראן וחיזבאללה להתחמש ב-150 אלף טילים? מי היה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר".

עוד באותו נושא נתניהו בלב הסערה: "נשיא העליון הוא יצחק עמית, אבל" 16:46 | יאיר אמר 6 0 😀 👏

נתניהו מצידו הכה חזרה והזכיר: "ב-24.4.24 לפיד קרא להפסיק את המלחמה ולצאת מעזה, תחפשו בגוגל. אתה מעז לדבר על האיום האיראני? במשך שנים הזהרתי ממנו, ופעלתי. יום יבוא כל הדברים ייחשפו, כשיום יבוא אני אשמח לחשוף את האמת".

לפיד השיב גם הוא וטען: "יש הבדל בין דיברתי לפעלתי, אתה לא פעלת אלא רק דיברת. רוצה שאני אזכיר לך את שיחות הטלפון לפני החלפת השלטון, את האמצעים בנושא האיראני שעזרני לך לסדר?"