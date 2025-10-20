הקרנת בכורה חגיגית לדרמה החדשה של קשת 12 – "נוטוק", בכיכובם של לוסי איוב, עוז זהבי, אמג׳ד בדר ואימרי ביטון. הסדרה, שצולמה בזמן המלחמה ומציגה לראשונה את עולמה של החברה הדרוזית בישראל, תעלה לשידור ביום שני הקרוב בקשת 12

אתמול (ראשון) נערכה בדלית אל כרמל הקרנת הבכורה של "נוטוק", דרמת מתח חדשה מבית קשת 12, שתעלה לשידור ביום שני הקרוב. הסדרה עוסקת בסודות משפחתיים אפלים ההופכים לפרשייה ביטחונית מורכבת, ומציגה לראשונה את עולמה הפנימי של החברה הדרוזית בישראל.

האירוע התקיים במעמד כוכבי הסדרה, היוצרים ואורחים רבים מעולם התרבות והטלוויזיה.

צפו בטריילר של הסדרה "נוטוק"

טריילר הסדרה נוטוק. (באדיבות קשת 12)

לוסי איוב, עוז זהבי ואמרי ביטון על השטיח האדום

בהקרנה נכחו לוסי איוב, המובילה את הסדרה בתפקיד הראשי, לצד עוז זהבי, אימרי ביטון, אמג׳ד בדר, נהד בשיר, הישאם סולימאן, וכן יוצרי הסדרה שגם משתתפים בה – נהד בשיר ורועי עידן.

גם במאי הסדרה אדם סנדרסון הגיע יחד עם אחותו דינה, אביו דני סנדרסון ובת זוגו ענת עצמון.

בין האורחים הנוספים: ראש מועצת דלית אל כרמל רפיק חלבי, מנכ"ל קבוצת קשת אבי ניר, מנכ"ל ערוץ 12 חיליק שריר, מנהלת מחלקת הדרמה קרני זיו, מפיק הסדרה יואב גרוס ועוד.

בין מלחמה ליצירה

הסדרה צולמה במהלך ימי הלחימה, באתרים שונים ברחבי הארץ – ובעיקר בדלית אל כרמל ובמג'דל שאמס. יוצריה מספרים כי הבחירה לצלם דווקא במקומות הללו נבעה מהרצון להאיר את המורכבות, המסורת והקשרים העמוקים של הקהילה הדרוזית בחברה הישראלית.

"נוטוק" מבטיחה לשלב דרמה אנושית חזקה עם מתח ביטחוני, ומביאה אל המסך את סיפורם של בני החברה הדרוזית מזווית שלא נראתה הרבה בטלוויזיה הישראלית. הפרק הראשון של הסדרה ישודר ביום שני הקרוב בקשת 12.