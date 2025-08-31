המוזיקאי אליאב חורי היה חברו של קשת קסרוטי ז"ל. השניים הכירו בבית כנסת, וגם נפרדו בו – בשמחת תורה, שעות ספורות לפני טבח השבעה באוקטובר. עכשיו חורי מוציא שיר מרגש לעילוי נשמתו של קשת

תמונת דמותו של קשת קסרוטי הי"ד ממסיבת הנובה נחרטה אצל רבים מאיתנו. צעיר יפה עם שיער בלונדיני, ושלווה על פניו. רוקד ושמח, רגע לפני הטבח הנורא בשבעה באוקטובר. כפי שעולה משיחה עם המוזיקאי אליאב חורי, הוא פגש אותו שעות ספורות לפני המסיבה – בבית הכנסת. השניים הגיעו לבית הכנסת בתל אביב, בו הכירו והפכו חברים, ורקדו יחד בשמחת תורה. חורי אף זכה להעביר לקשת ז"ל את ספר התורה – שירקוד עימו.

לעילוי נשמתו, אליאב חורי מגיש את השיר המרגש "יושב בסתר עליון". זוהי יצירה חדשה מתוך פרויקט תהלים עליו הוא עובד, המוקדשת לזכרו ולעילוי נשמתו של קשת קסרוטי כלפה הי"ד, אחרי שנרצח בפסטיבל נובה ב-7 באוקטובר. השיר, שמילותיו לקוחות ממזמור צ"א בתהלים, משלב לחן רוק עם עומק רוחני ורגשי, ויוצר חיבור מוזיקלי ייחודי בין עולם הרוק האלטרנטיבי לפיוט המסורתי.

האיזנו לביצוע המרגש של אליאב ועוזיאל סבתו לפיוט "יושב בסתר עליון":

הקלטה לזכרו של קשת קסרוטי

השיר הוקלט לעילוי נשמתו של קשת קסרוטי כלפה, חבר קרוב של אליאב חורי, שנרצח באכזריות בפסטיבל נובה. חורי מספר על הקשר המיוחד שנרקם בינו לבין קשת: "פגשתי את קשת בבית כנסת בתל אביב, וזכיתי לתת לו לרקוד עם ספר תורה באותו היום שבו נלקח לשמיים במסיבת הנובה. לא זכיתי להיות בהלוויה, אבל ביקשתי מה' שיעזור לי להלחין פרק תהלים לעילוי נשמתו. כשהגעתי למערת אליהו בחיפה, ירד אליי הניגון ברגעים קסומים. אני מרגיש את קשת בכל התהליך של השיר וההפקה, ואני מקדיש אותו לעילוי נשמתו הטהורה".

דיאלוג מוזיקלי יוצא דופן

השיר הוא תוצר של שיתוף פעולה מרתק בין אליאב חורי, בעל קול מחוספס ועוצמתי, לבין הפייטן הירושלמי עוזיאל סבתו, שמביא עמו סלסולים עדינים ונגיעות מזרחיות. את ההפקה המוזיקלית הוביל אבשלום דריקס, ששזר יחד את עוצמת הגיטרות והבס האלקטרוני מעולם הרוק עם כלים אתניים חיים כמו קאנון (בנגינת מיכאל יחזקאלי) וקמנצ'ה (בנגינת אברהם צייטלין). התוצאה היא יצירה מוזיקלית עוצמתית ובלתי נשכחת, שמחברת בין נשמת הפיוט לרוח הבועטת של הרוק, תוך שמירה על עומקם של פסוקי התהלים.

מילות המזמור, שפותחות ב"יֹשֵׁב בְּסֵתֶר עֶלְיוֹן, בְּצֵל שַׁדַּי יִתְלוֹנָן", מבטאות אמונה עמוקה בהשגחה האלוהית ומעניקות נחמה וחיזוק. השיר מבקש להעביר מסר של תקווה ותמיכה, כפי שמתבטא בפסוק: "כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה־לָּךְ, לִשְׁמָרְךָ בְּכָל־דְּרָכֶיךָ".