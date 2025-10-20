מעקב "סרוגים": במקום מוסד "ברקת" למחוננים שנסגר: ביד בנימין נפתח היום בית ספר דומה לילדים סרוגים וחרדים, הפעם בפיקוח משרד החינוך ובהנהלה אחרת

מעקב "סרוגים": לפני כחודשיים פרסנו כאן בסרוגים כתבת תחקיר בפרסום ראשון על כך שהמוסד היחיד למחוננים במגזר הדתי והחרדי עומד על סף סגירה. מדובר היה ב"מרכז ברקת" בהנהלתו של דוד ווצלר שפעל בשנים האחרונות ביד בנימין ולמעשה עם סיום שנת הלימודים נאלץ לפנות את מקומו בהוראת המועצה. ככל הידוע ל"סרוגים" בשלב זה "ברקת" עדיין לא נפתח והוא עדיין בחיפוש אחר מקום פעילות חלופי.

עם זאת, כעת, במקומו של מרכז "ברקת", שפעל ללא פיקוח והסדרה של משרד החינוך אלא כמוסד פרטי לכל דבר, עם החסרונות והיתרונות שלו. מועצה אזורית נחל שורק הודיעה על פתיחתו היום של מוסד חלופי – בית הספר החרדי-דתי הראשון בישראל למחוננים ומצוינים בפיקוח משרד החינוך.

ביישוב יד בנימין נפתח היום (ב׳) בית הספר הראשון בישראל למחוננים ולמצוינים במגזר הדתי-חרדי. בית הספר נפתח וינוהל תחת ידה של הגב׳ ביתיה מלאך, מהדמויות הבולטות בתחום החינוך, אשר הקימה בעבר את ביה״ס הממלכתי חרדי (ממ"ח) הראשון בירושלים ומהווה דמות חינוכית נעלה ופורצת דרך בתחומה.

בית הספר החדש מהווה פריצת דרך בתחום החינוך, ומשלב בין מצוינות לימודית לבין ערכים וזהות תורנית חברתית עמוקה. מטרתו היא להעניק מענה חינוכי איכותי וייחודי לתלמידים בעלי יכולות גבוהות, תוך פיתוח סקרנות, חשיבה יצירתית, מעורבות חברתית וחדשנות.

המוסד צפוי לשרת את תושבי מועצה אזורית נחל שורק וכן לקלוט תלמידים מצטיינים מכל יישובי הסביבה המעוניינים בסביבה חינוכית ערכית ומתקדמת.

ראש המועצה, שי רייכנר, בירך על המהלך ואמר:

"מועצה אזורית נחל שורק מובילה כבר שנים רבות חינוך מצטיין וערכי. פתיחת בית הספר למחוננים ביד בנימין היא גאווה גדולה למועצה כולה. זהו צעד חשוב שמחבר בין עולמות התורה, המדע והחדשנות ומאפשר לתלמידים מצטיינים לגדול מתוך מחויבות לערכים ולזהותם לצד חתירה למצוינות".

מנהל מחלקת החינוך במועצה, אופיר ביכלר, הוסיף:

"הקמת בית הספר החדש היא ביטוי נוסף לחזון החינוכי של המועצה, לפתח מסגרות איכותיות ומגוונות המאפשרות לכל תלמיד ותלמידה למצוא את מקומם, לצמוח ולהתפתח. אנו גאים להיות הראשונים בישראל שמעניקים מענה מקצועי ומעמיק לתלמידים מחוננים במגזר, ומאמינים כי המודל שפותח כאן יהווה השראה לרשויות נוספות".

ביתיה מלאך, מנהלת המוסד, הוסיפה:

"החזון שלנו הוא לאפשר לכל ילד בעל פוטנציאל גבוה לפרוח, בלי לוותר על עולמו הערכי. כאן הם יקבלו את הכלים להיות מובילים בתחומם, מתוך שליחות, אמונה וידע רחב".