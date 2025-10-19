לאחר שהם סובלים שוב ושוב מהפגנות אלימות ליד מעון ראש הממשלה החילופי ברחוב עזה, תושבי רחביה דורשים לסיים במיידית את הבנייה במעון הרשמי בבלפור

תושבי רחביה שסובלים מהפגנות כבר במשך כמה שנים, פנו בעתירה לממשלה בדרישה לסיים את שיפץ מעון ראש הממשלה הרשמי בבלפור בהקדם, מאחר שבינתיים ההפגנות מתבצעות ברחובות השכונה שלהם וממררות את חייהם.

במכתב שנשלח למ"מ מנכ"לית משרד ראש הממשלה, דוד זיני ראש השב"כ ומפכ"ל המשטרה דני לוי והיועמ"שית גלי בהרב מיארה, נמסר: "מעונו הפרטי של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו שוכן ברח' עזה 35 בירושלים, ונוכח עבודות השיפוץ במעון הרשמי ברחוב בלפור, הפך מעון זה למעון חלופי למעון הרשמי

תכליתה של פניה זו היא להבהיר כי העיכוב הבלתי סביר בשיפוץ המעון הרשמי של ראש הממשלה ברח' בלפור מוביל באופן ישיר לפגיעה קשה ובלתי מידתית במרקם החיים של תושבי רח' עזה והרחובות הסמוכים למעון הפרטי של ראש הממשלה.

פתרון הקבע לפגיעה הקשה בתושבי ירושלים בעקבות המחאות ברח' עזה, אינו בהגבלת זכות ההפגנה, שלמעשה נפגעת גם היא כתוצאה ממיקום המעון הזמני בליבה של שכונת המגורים, אלא בקידום מהיר ביותר של שיפוץ המעון הרשמי והסתת המחאות לאזור המעון הרשמי כפי שהיה בעבר".